Με ανατροπή έμεινε «ζωντανή» για την πρόκριση η Φινλανδία - Real.gr

«Ζωντανή» στο παιχνίδι της απευθείας πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 έμεινε η Φινλανδία, μετά τη σημερινή της ανατροπή και νίκη επί της Λιθουανίας, με 2-1 για τον 7ο όμιλο των προκριματικών της διοργάνωσης.

Παρά την «ψυχρολουσία» που δέχθηκε στο 25′ η σκανδιναβική ομάδα, αντέδρασε γρήγορα και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έφερε τα πάνω κάτω με δύο γρήγορα γκολ (48′ και 55′) από τους Κάλμαρ και Μαρκίεφ. Βασικοί σε όλο το παιχνίδι με τους Φινλανδούς ήταν οι Άλχο και Ιβάνοφ του Αστέρα Τρίπολης.

Με την 3η της νίκη σε έξι ματς η ομάδα του Γιάκομπ Φρις έπιασε στους 10 βαθμούς τις Ολλανδία και Πολωνία, με τους «οράνιε», όμως, να έχουν δύο ματς λιγότερα (παίζουν αργότερα εκτός έδρας με τη Μάλτα) και τους Πολωνούς, που έχουν ρεπό, ένα παιχνίδι λιγότερο.