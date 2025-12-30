Με απουσίες κόντρα στο Μαρούσι ο Παναθηναϊκός - Real.gr

Με περιορισμένες επιλογές θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στο Μαρούσι, στην αναμέτρηση που διεξάγεται σήμερα (30/12, 18:30) στο κλειστό του Αγίου Θωμά και ρίχνει την αυλαία της 12ης αγωνιστικής.

Από το παιχνίδι απουσιάζουν οι Κένεθ Φαρίντ και Τζέντι Όσμαν, οι οποίοι έμειναν εκτός εξάδας ξένων, με τις απουσίες τους να συνδέονται με την ίωση (γρίπη τύπου Α) που ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα μέλη της ομάδας.

Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Κώστα Σλούκα, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του λόγω προβλήματος στο γόνατο και δίνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος στο ντέρμπι της EuroLeague με τον Ολυμπιακό, την Παρασκευή (21:15) στο ΟΑΚΑ.

Με αυτά τα δεδομένα, η εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιηθεί στο σημερινό παιχνίδι αποτελείται από τους Σορτς, Χολμς, Γκραντ, Ναν, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν.