Με απουσίες ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντουμπάι BC για την επιστροφή στις νίκες - Real.gr

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα (10/10, 21:15) στο ΣΕΦ την Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες ταλαιπωρούνται από αρκετά προβλήματα τραυματισμών, με τον Γιώργο Mπαρτζώκα να μην υπολογίζει αρχικά τους Τόμας Γουόκαπ και Κίναν Έβανς, ενώ όπως όλα δείχνουν εκτός θα μείνει και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην ποδοκνημική. Παράλληλα, τις τελευταίες μέρες ο Ντόντα Χολ αντιμετώπισε μια ίωση, ωστόσο αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την ομάδα του λιμανιού.

Από την αντίπερα όχθη, η Ντουμπάι BC δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Αλέκσα Αβράμοβιτς, που θα μείνει αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης, και Ντζάναν Μούσα.

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από μια νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα και από ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική στην Ευρώπη, σε ένα εκτός έδρας ματς ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης (89-77).

Το σημερινό πρόγραμμα:

20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC

21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζαλγκίρις Κάουνας

