Quantcast
Με απουσίες ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντουμπάι BC για την επιστροφή στις νίκες - Real.gr
real player

Με απουσίες ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντουμπάι BC για την επιστροφή στις νίκες

11:09, 10/10/2025
Με απουσίες ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντουμπάι BC για την επιστροφή στις νίκες

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα (10/10, 21:15) στο ΣΕΦ την Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες ταλαιπωρούνται από αρκετά προβλήματα τραυματισμών, με τον Γιώργο Mπαρτζώκα να μην υπολογίζει αρχικά τους Τόμας Γουόκαπ και Κίναν Έβανς, ενώ όπως όλα δείχνουν εκτός θα μείνει και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην ποδοκνημική. Παράλληλα, τις τελευταίες μέρες ο Ντόντα Χολ αντιμετώπισε μια ίωση, ωστόσο αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την ομάδα του λιμανιού.

Από την αντίπερα όχθη, η Ντουμπάι BC δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Αλέκσα Αβράμοβιτς, που θα μείνει αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης, και Ντζάναν Μούσα.

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από μια νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα και από ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική στην Ευρώπη, σε ένα εκτός έδρας ματς ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης (89-77).

Το σημερινό πρόγραμμα:
20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζαλγκίρις Κάουνας

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved