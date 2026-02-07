Με Ελ Κααμπί η αποστολή του Ολυμπιακού στο ντέρμπι «αιωνίων» - Real.gr

Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει του αυριανού (8/2, 21:00) ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Super League.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν στην ευχάριστη θέση να δει τον Ελ Κααμπί να βγάζει όλο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης και ως εκ τούτου τον συμπεριέλαβε στην αποστολή των Πειραιωτών για το ματς του Φαλήρου.

Εκτός παραμένει ο τραυματίας Πιρόλα όπως και ο Μπρούνο.

Αναλυτικά ο Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή του Ολυμπιακού τους εξής ποδοσφαιριστές: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμι, Τζολάκης, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Ροντινέι.