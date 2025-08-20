Με Ελίασον στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ - Real.gr

Quantcast
Με Ελίασον στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ

13:30, 20/08/2025
Με Ελίασον στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ

Με στόχο να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League η ΑΕΚ θα αναχωρήσει σημερα για τις Βρυξέλλες.

Η «Ενωση» απέναντι στην Αντερλεχτ θέλει την πρόκριση για να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή της πορεία. Η ΑΕΚ απέκλεισε διαδοχικά τη Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού και πλέον επόμενος αντίπαλος είναι η Αντερλεχτ με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται την Πέμπτη το βράδυ.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος θα προστεθεί στη λίστα της ΑΕΚ για τον τελευταίο αγώνα. Αντίθετα ο Μαρσιάλ και Περέιρα να μένουν εκτός.

Η αποστολή της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά Πιερό, Γιόβιτς, Ζίνι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία: Στο επίκεντρο η ειρηνευτική διαδικασία

Με «όπλο» τον κυνισμό της διπλωματίας ο Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειες για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς - Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Από τις 25 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας Κατσκά

Τροχαίο στην Αγία Παρασκευή - Νεκρός ο οδηγός μηχανής

Ζελένσκι: Οι νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις επίδειξης ισχύος στο Σούμι, το Ντονέτσκ, την Οδησσό και αλλού επιβεβαιώνουν την ανάγκη να ενισχυθεί η πίεση προς την Μόσχα

Eξιχνιάστηκε πλήρως περιστατικό επίθεσης σε βάρος φιλάθλων – Ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία: Στο επίκεντρο η ειρηνευτική διαδικασία

Eξιχνιάστηκε πλήρως περιστατικό επίθεσης σε βάρος φιλάθλων – Ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα

Zώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου – Εκφράστε τις επιθυμίες σας

Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται ότι κατείχαν περισσότερα από 7 κιλά κάνναβης σε οικία, στην Κυψέλη

Ιράν: Προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει νέους πυραύλους σε περίπτωση που δεχθεί εκ νέου επίθεση από το Ισραήλ

«Ζουμερό» μανικιούρ: Χαρούμενες, εμπνευσμένες από χυμούς φρούτων προτάσεις – Θα ξεδιψάσουν την αγάπη σας για τις τάσεις

Από τις 25 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Με Ελίασον στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ

