Με Ελίασον στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ - Real.gr

Με στόχο να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League η ΑΕΚ θα αναχωρήσει σημερα για τις Βρυξέλλες.

Η «Ενωση» απέναντι στην Αντερλεχτ θέλει την πρόκριση για να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή της πορεία. Η ΑΕΚ απέκλεισε διαδοχικά τη Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού και πλέον επόμενος αντίπαλος είναι η Αντερλεχτ με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται την Πέμπτη το βράδυ.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος θα προστεθεί στη λίστα της ΑΕΚ για τον τελευταίο αγώνα. Αντίθετα ο Μαρσιάλ και Περέιρα να μένουν εκτός.

Η αποστολή της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά Πιερό, Γιόβιτς, Ζίνι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ