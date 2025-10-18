Με γκολ του Τζόλη η εκτός έδρας νίκη της Μπριζ επί της Λέουβεν - Real.gr

Με τον Χρήστο Τζόλη να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 77ο λεπτό, η Μπριζ «δραπέτευσε» με 1-0, από το "King Power At Den Dreef" της Λέουβεν, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Jupiler Pro League.

Την ασίστ έβγαλε στον Έλληνα διεθνή επιθετικό ο Γάλλος Μαμαντού Ντιακόν. Η Μπριζ «έπιασε» στο «ρετιρέ», με 23 βαθμούς την Σεντ Ζιλουάζ που όμως έχει αγώνα λιγότερο, καθώς αύριο (19/10) υποδέχεται τη Σαρλερουά.

Νωρίτερα, στη «λευκή» ισοπαλία συμβιβάστηκαν οι Λα Λουβιέρ και Βέστερλο (0-0), στην έδρα της πρώτης, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Jupiler Pro League.

Η αναμέτρηση της Σταντάρ με την Αντβέρπ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ… Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι, στο 87ο λεπτό του αγώνα, οπαδός από την εξέδρα πέταξε ένα πλαστικό ποτήρι στον αγωνιστικό χώρο, το οποίο «πέτυχε» στην πλάτη τον διαιτητή, ο οποίος βρισκόταν στην πλάγια γραμμή (και στη συνέχεια «βρήκε» και στο χέρι του Τομπίας Μορ της Σταντάρ, πριν πέσει στο έδαφος). Άμεσα ο «άρχοντας» της αναμέτρησης, Λόταρ Ντόντ, διέκοψε οριστικά το ματς και ενώ και νωρίτερα είχαν πέσει κύπελλα στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Σταντάρ επιβεβαίωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών από το σημείο της διακοπής την Δευτέρα ή την Τρίτη, ενώ γνωστοποίησε πως ο οπαδός που πέταξε το κύπελλο ταυτοποιήθηκε και πως θα του επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί της βελγικής Pro League ορίζουν πως αγώνες που διακόπτονται λόγω συμπεριφοράς οπαδών συνεχίζονται χωρίς θεατές από το λεπτό και τη θέση στον αγωνιστικό χώρο που συνέβη η διακοπή.

Στο σημείο της διακοπής οι γηπεδούχοι προηγούνταν 1-0, χάρη στο γκολ του Ραφίκι Σαΐντ στο 1ο λεπτό, ενώ έμειναν με δέκα παίκτες στο 39΄, λόγω αποβολής του Αντνάν Αμπίντ.