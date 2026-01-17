Με «καυτό» Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ πέρασε από την Καρδίτσα - Real.gr

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», όπου σημείωσε το έκτο εφετινό «διπλό» της στην Greek Basketball League.

Η Ένωση επικράτησε με 79-71 της Καρδίτσας, για την 15η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας την πέμπτη διαδοχική νίκη της και δέκατη συνολικά, με την οποία παρέμεινε στην τρίτη θέση της κατάταξης. Στον αντίποδα, η Θεσσαλοί είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 4-10.

Η άμυνα του πρώτου ημιχρόνου, όταν κράτησε τους γηπεδούχους κάτω από τους 20 πόντους ανά δεκάλεπτο και η σταθερή απειλή του Φρανκ Μπράτλεϊ στην επίθεση, βοήθησαν την ΑΕΚ να εξασφαλίσει από νωρίς το προβάδισμα και να μην το… παραδώσει μέχρι το φινάλε.

Ο Αμερικανός γκαρντ, μάλιστα, ήταν και αυτός που έδωσε τις λύσεις από μέση και μακρινή απόσταση στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν η Καρδίτσα επιχείρησε την ανατροπή. Με τρίποντο του, άλλωστε, η Ένωση ξέφυγε με +6 στο 34΄ (63-69), ενώ με κάρφωμα του έγραψε το 68-75 στο 37΄, που ήταν αρκετό για να μην ανησυχήσει μέχρι το τελικό 71-79.

Ο Μπάρτλεϊ τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους και 4/9 τρίποντα, ενώ 13 πρόσθεσε ο Άντονις Αρμς. Από την Καρδίτσα των 15 λαθών, ξεχώρισε ο Μπράντον Τζέφερσον με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 34-39, 56-60, 71-79

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Πιτσίλκας, Κάρδαρης