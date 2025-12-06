Με Λαφόν η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει ΑΕΛ - Real.gr

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκλήρωσαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την προετοιμασία τους ενόψει της αυριανής (7/12, 17:30) αναμέτρησης με την ΑΕΛ στην "AEL FC Arena", στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, συμπεριέλαβε στην αποστολή για τη Λάρισα τον Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση στον δικέφαλο που είχε υποστεί στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό και πλέον συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Στον αντίποδα, ο Ισπανός προπονητής καταστρώνει τα πλάνα του για τον αγώνα με τους «βυσσινί» χωρίς να υπολογίζει στον Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος εκτίει ποινή λόγω καρτών.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι, ο Ρενάτο Σάντσες γυμνάστηκε ατομικά, ενώ ο Κυριακόπουλος έκανε θεραπεία, με τη σημερινή προπόνηση να περιλαμβάνει προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος το προγράμματος ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Λάρισα, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.

Στο μεταξύ, το επικείμενο «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Τζαβέλλα, οδήγησε τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» στην απόφαση να κινηθούν για να καλύψουν το «κενό» στα αποδυτήρια της ομάδας με ένα νέο πρόσωπο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων στο πλευρό του Ράφα Μπενίτεθ, τόσο στην καθημερινότητα της ομάδας στο «Γ. Καλαφάτης», όσο και στα παιχνίδια.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εξέτασαν διάφορα ονόματα με «παναθηναϊκό παρελθόν», ανάμεσα στα οποία ήταν και ο σημερινός Team Manager της Κηφισιάς, Σωτήρης Κυργιάκος, ωστόσο το θέμα του δεν προχώρησε για διάφορους λόγους.

Αποφασίστηκε λοιπόν να δοθεί το «χρίσμα» στον Ζέκα Γκονσάλβες, ο οποίος θα αναλάβει πλέον καθήκοντα Team Manager στο πλευρό του Ράφα Μπενίτεθ, διατηρώντας παράλληλα και το ρόλο που είχε ως σκάουτ του «τριφυλλιού» στις αγορές της Πορτογαλίας και της Λατινικής Αμερικής.