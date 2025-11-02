Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Η εξήγηση που έδωσε - Real.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια μεστή εμφάνιση με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ κόντρα στους Σακραμέντο Κίνγκς που ωστόσο δεν αρκούσε στην ομάδα του για να πάρει τη νίκη, στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης ρωτήθηκε για το μαυρισμένο του μάτι με τον ίδιο να δίνει μια απάντηση που δεν θα περίμενε κανείς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία και μετά ήταν ασφαλής. Πλήρωσα και τα ψώνια στο μανάβικο, γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα».

