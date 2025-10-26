Με... οδηγό και σκόρερ τον Κυζιρίδη η Χαρτς νίκησε τη Σέλτικ - Real.gr

Η Χαρτς απέδειξε ξανά σήμερα πως είναι ικανή να απειλήσει το «δίπολο» Σέλτικ-Ρέιντζερς στη Σκωτία, καθώς η ομάδα του Εδιμβούργου νίκησε στην έδρα της την πρωταθλήτρια Σέλτικ με 3-1, για την 9η αγωνιστική στην Premiership Σκωτίας, και συνεχίζει την πορεία της για να γράψει φέτος ιστορία και να πάρει τον τίτλο από τις δύο ομάδες της Γλασκώβης.

Για τους νικητές ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ήταν ξανά στη βασική ενδεκάδα και μάλιστα ο 25χρονος αριστερός εξτρέμ πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 52ο λεπτό. Με τη νίκη της αυτή η Χαρτς αύξησε τη διαφορά της από την ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς στους οκτώ βαθμούς και φαντάζει πλέον ως το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στην Premiership Σκωτίας:

Νταντί Γιουν.-Σεντ Μίρεν 3-1

Φόλκερκ-Νταντί 2-1

Λίβινγκστον-Μάδεργουελ 1-2

Χαρτς-Σέλτικ 3-1

Αμπερντίν-Χιμπέρνιαν 26/10

Ρέιντζερς-Κιλμάρνοκ 26/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Χαρτς 25

Σέλτικ 17

Νταντί Γιουνάιτεντ 13

Φόλκερκ 12

Χιμπέρνιαν 11 -8αγ.

Μάδεργουελ 11

Κιλμάρνοκ 10 -8αγ.

Ρέιντζερς 9 -8αγ.

Σεντ Μίρεν 9 -8αγ.

Νταντί 9 -10αγ.

Αμπερντίν 7 -8αγ.

Λίβινγκστον 6 -10αγ.