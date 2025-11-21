Quantcast
Με πέντε «αιώνιους» και νέα πρόσωπα η Εθνική στα «παράθυρα» - Real.gr
12:18, 21/11/2025
Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις για τους πρώτους προκριματικούς αγώνες της Εθνικής για το MundoBasket 2027.

Η γαλανόλευκη θα υποδεχθεί αρχικά στη Θεσσαλονίκη τη Ρουμανία (27/11, 18:30), πριν ταξιδέψει στην Πορτογαλία για το ματς με τους γηπεδούχους (30/11, 19:00).

Πρώτη εμφάνιση για Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νίκο Περσίδη, Νίκο Πλώτα και Νίκο Τουλιάτο.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει:

“Η Εθνική Ανδρών μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών αγώνων για το FIBA World Cup 2027, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να είναι στη Θεσσαλονίκη με τη Ρουμανία (27/11) και στο Πόρτο με τον Πορτογαλία (30/11).

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για την προετοιμασία και τους δύο αυτούς αγώνες. Οι προπονήσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), ενώ η προσθήκη των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα γίνει σταδιακά και η παρουσία των Νίκου Πλώτα και Νίκου Τουλιάτου αποσκοπεί πρώτιστα στη δυνατότητα διεξαγωγής των προπονήσεων με τον απαραίτητο αριθμό παικτών.

Όνομα Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι
Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 172 1139
Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 G Ολυμπιακός 92 599
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 G Παναθηναϊκός 48 222
Δημήτρης Κατσίβελης 01/10/1991 1.98 G ΑΕΚ 42 184
Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.10 C Ολυμπιακός 38 191
Δημήτρης Μωραΐτης 03/03/1999 1.94 PG Ηρακλής 31 124
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.02 F ΑΕΚ 21 86
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 F Παναθηναϊκός 14 63
Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 2.17 C Πανιώνιος 9 23
Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 5 12
Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG Προμηθέας 4 6
Δημήτρης Φλιώνης 08/04/1997 1.88 PG ΑΕΚ 3 6
Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Προμηθέας 3 6
Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 1.93 G Νάπολι 3 24
Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ 15/12/1996 1.85 PG Αρης – –
Nίκος Περσίδης 08/09/1995 2.00 PF ΠΑΟΚ – –
Νίκος Πλώτας 12/06/2004 1.96 G Προμηθέας – –
Νίκος Τουλιάτος 28/09/2005 2.04 PF Μαρούσι – –”.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

