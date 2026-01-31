Με Περιστέρι ο Ολυμπιακός, στη Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός και ντέρμπι ουραγών - Real.gr

Σύνοψη από το
- Στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι το Σάββατο στις 18:15, με την ομάδα του Πειραιά να μετρά 15 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και να στοχεύει να παραμείνει αήττητη. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε τον νεοαποκτηθέντα Καναδό πόιντ γκαρντ στο ελληνικό πρωτάθλημα για να βρει αγωνιστικό ρυθμό.
- Ο δεύτερος στη βαθμολογία Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη την Κυριακή στις 16:00. Ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού αναμένεται να συμπληρώσει 100 εμφανίσεις και να φτάσει τους 1.000 πόντους στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.
- Την Κυριακή στις 13:00, το «μενού» περιλαμβάνει ένα κρίσιμο ντέρμπι ουραγών ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Πανιώνιο, με τις δύο ομάδες να έχουν 18 βαθμούς και να μάχονται για το μέλλον τους στην κατηγορία.
Η «αυλαία» της 17ης αγωνιστικής της GBL «ανοίγει» στις 16:00 το Σάββατο (31/1), όταν ο Ηρακλής υποδέχεται την Καρδίτσα. Ο «Γηραιός» μετρά 20 βαθμούς σε 14 αγώνες, ενώ οι Θεσσαλοί έχουν 19 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις. Ο Γιώργος Καμπερίδης μέσα από το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, θα πατήσει για 200ή φορά στα παρκέ του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.
Στο ΣΕΦ, στις 18:15 το Σάββατο (31/1), ο Ολυμπιακός μετά από την εξαιρετική εμφάνιση και τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, υποδέχεται το Περιστέρι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε τον νεοαποκτηθέντα Καναδό πόιντ γκαρντ στο ελληνικό πρωτάθλημα αντί του Φρανκ Νιλικίνα, ώστε να βρει γρηγορότερα αγωνιστικό ρυθμό. Η ομάδα του Πειραιά μετρά 15 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και θέλει να παραμείνει αήττητη. Το Περιστέρι έχει 20 βαθμούς σε 14 αγώνες (6-8). Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς του Περιστερίου ετοιμάζεται να μπει στην 30άδα των παικτών με τα περισσότερα παιχνίδια στην GBL. Με την 352η εμφάνιση του θα ξεπεράσει τον Κώστα Χαραλαμπίδη και θα «πιάσει» στην 30ή θέση τον Αντώνη Φώτση.
Ίδια ημέρα και ώρα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου στη Sunel Arena. Mε τον Γκρεγκ Μπράουν αντί του Αντόνις Αρμς θα παραταχθούν οι «κιτρινόμαυροι», αφού ο Ντράγκαν Σάκοτα τον δήλωσε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μπράουν έκανε ντεμπούτο απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου για το Basketball Champions League μετρώντας 9 πόντους (3/3 τρίποντα, 3/4 βολές) και 5 ριμπάουντ. Oι Ροδίτες βρίσκονται στο +1 από την τελευταία θέση, με 19 βαθμούς έναντι των 18 που έχουν το Μαρούσι και ο Πανιώνιος. Ο Κολοσσός ενισχύθηκε με τον 26χρονο Αμερικανό γκαρντ Κεόντρε Κένεντι.
Την Κυριακή (1/2), στις 13:00, το «μενού» περιλαμβάνει ντέρμπι ουραγώνα ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Πανιώνιο, ένα ματς ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον των δύο ομάδων. Στον πρώτο γύρο, το Μαρούσι είχε περάσει νικηφόρα με 92-80 από την έδρα των «κυανέρυθρων». Ο Γιάννης Κουζέλογλου που αγωνίζεται στο Μαρούσι υπό μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό απέχει επτά πόντους από τους 1.500. Το κοντέρ του έγραψε τους 1.493 πόντους μέσα από 235 παιχνίδια στην κατηγορία.
Στη Θεσσαλονίκη αγωνίζεται ο δεύτερος στη βαθμολογία Παναθηναϊκός απέναντι στον Άρη την Κυριακή (1/2), στις 16:00. Οι «πράσινοι» έχουν 29 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις, ενώ ο Άρης έχει 21 βαθμούς σε 14 ματς. Διπλό milestone έχει μπροστά του ο Τζέριαν Γκραντ και θα φτάσει σε αυτό μέσα από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Ο Αμερικανός θα γίνει ο 80ός ξένος στην ιστορία της GBL που θα φτάσει τις 100 εμφανίσεις. Παράλληλα χρειάζεται δύο πόντους για να «γράψει» τους 1.000 στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.
Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Greek Basketball League έχει ως εξής:
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (31/1-1/2 & 25/3/2026)
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου
ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)
Ιβανώφειο 16:00 Ηρακλής-Καρδίτσα Τηγάνης-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παραλυκίδης)
ΣΕΦ 18:15 Ολυμπιακός-Περιστέρι Πουρσανίδης-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Ντίνος)
Sunel Arena 18:15 ΑΕΚ-Κολοσσός Ρόδου Αγραφιώτης-Τζιοπάνος-Παπαϊωάννου (Νιγιάννης)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου
ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)
Αγ. Θωμά 13:00 Μαρούσι-Πανιώνιος Καρπάνος-Χριστινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)
Αλεξάνδρειο 16:00 Άρης-Παναθηναϊκός Πιτσίλκας-Τσιμπούρης-Χατζημπαλίδης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)
Τετάρτη, 25 Μαρτίου
ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)
PAOK Sp. Arena 18:00 ΠΑΟΚ-Μύκονος –
ΡΕΠΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ. Ν-Η ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΝΤΟΙ
Ολυμπιακός 30 15 15-0 7-0 8-0 1469-1191
Παναθηναϊκός 29 15 14-1 8-0 6-1 1368-1145
ΑΕΚ 24 14 10-4 4-2 6-2 1162-1095
ΠΑΟΚ 24 14 10-4 4-2 6-2 1156-1117
Μύκονος 22 15 7-8 5-4 2-4 1164-1237
Άρης 21 14 7-7 4-3 3-4 1163-1152
Προμηθέας Π. 21 15 6-9 3-5 3-4 1283-1313
Ηρακλής 20 14 6-8 4-3 2-5 1129-1131
Περιστέρι 20 14 6-8 4-3 2-5 1079-1138
Καρδίτσα 19 15 4-11 4-4 0-7 1186-1295
Κολοσσός Ρ. 19 15 4-11 2-6 2-5 1160-1241
Mαρούσι 18 15 3-12 2-5 1-7 1296-1391
Πανιώνιος 18 15 3-12 2-5 1-7 1159-1328
