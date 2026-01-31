Με Περιστέρι ο Ολυμπιακός, στη Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός και ντέρμπι ουραγών - Real.gr

Οι αγώνες Ολυμπιακός-Περιστέρι και Άρης-Παναθηναϊκός ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Greek Basketball League… κι ενώ αναβλήθηκε για τις 25 Μαρτίου η αναμέτρηση Μύκονος-ΠΑΟΚ, μετά από αίτημα αναβολής από τον «Δικέφαλο του Βορρά», λόγω του δυστυχήματος στη Ρουμανία που είχε τραγικό απολογισμό τον θάνατο επτά νεαρών φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η «αυλαία» της 17ης αγωνιστικής της GBL «ανοίγει» στις 16:00 το Σάββατο (31/1), όταν ο Ηρακλής υποδέχεται την Καρδίτσα. Ο «Γηραιός» μετρά 20 βαθμούς σε 14 αγώνες, ενώ οι Θεσσαλοί έχουν 19 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις. Ο Γιώργος Καμπερίδης μέσα από το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, θα πατήσει για 200ή φορά στα παρκέ του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Στο ΣΕΦ, στις 18:15 το Σάββατο (31/1), ο Ολυμπιακός μετά από την εξαιρετική εμφάνιση και τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, υποδέχεται το Περιστέρι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε τον νεοαποκτηθέντα Καναδό πόιντ γκαρντ στο ελληνικό πρωτάθλημα αντί του Φρανκ Νιλικίνα, ώστε να βρει γρηγορότερα αγωνιστικό ρυθμό. Η ομάδα του Πειραιά μετρά 15 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και θέλει να παραμείνει αήττητη. Το Περιστέρι έχει 20 βαθμούς σε 14 αγώνες (6-8). Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς του Περιστερίου ετοιμάζεται να μπει στην 30άδα των παικτών με τα περισσότερα παιχνίδια στην GBL. Με την 352η εμφάνιση του θα ξεπεράσει τον Κώστα Χαραλαμπίδη και θα «πιάσει» στην 30ή θέση τον Αντώνη Φώτση.

Ίδια ημέρα και ώρα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου στη Sunel Arena. Mε τον Γκρεγκ Μπράουν αντί του Αντόνις Αρμς θα παραταχθούν οι «κιτρινόμαυροι», αφού ο Ντράγκαν Σάκοτα τον δήλωσε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μπράουν έκανε ντεμπούτο απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου για το Basketball Champions League μετρώντας 9 πόντους (3/3 τρίποντα, 3/4 βολές) και 5 ριμπάουντ. Oι Ροδίτες βρίσκονται στο +1 από την τελευταία θέση, με 19 βαθμούς έναντι των 18 που έχουν το Μαρούσι και ο Πανιώνιος. Ο Κολοσσός ενισχύθηκε με τον 26χρονο Αμερικανό γκαρντ Κεόντρε Κένεντι.

Την Κυριακή (1/2), στις 13:00, το «μενού» περιλαμβάνει ντέρμπι ουραγώνα ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Πανιώνιο, ένα ματς ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον των δύο ομάδων. Στον πρώτο γύρο, το Μαρούσι είχε περάσει νικηφόρα με 92-80 από την έδρα των «κυανέρυθρων». Ο Γιάννης Κουζέλογλου που αγωνίζεται στο Μαρούσι υπό μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό απέχει επτά πόντους από τους 1.500. Το κοντέρ του έγραψε τους 1.493 πόντους μέσα από 235 παιχνίδια στην κατηγορία.

Στη Θεσσαλονίκη αγωνίζεται ο δεύτερος στη βαθμολογία Παναθηναϊκός απέναντι στον Άρη την Κυριακή (1/2), στις 16:00. Οι «πράσινοι» έχουν 29 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις, ενώ ο Άρης έχει 21 βαθμούς σε 14 ματς. Διπλό milestone έχει μπροστά του ο Τζέριαν Γκραντ και θα φτάσει σε αυτό μέσα από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Ο Αμερικανός θα γίνει ο 80ός ξένος στην ιστορία της GBL που θα φτάσει τις 100 εμφανίσεις. Παράλληλα χρειάζεται δύο πόντους για να «γράψει» τους 1.000 στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Greek Basketball League έχει ως εξής:

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (31/1-1/2 & 25/3/2026)

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

Ιβανώφειο 16:00 Ηρακλής-Καρδίτσα Τηγάνης-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παραλυκίδης)

ΣΕΦ 18:15 Ολυμπιακός-Περιστέρι Πουρσανίδης-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Ντίνος)

Sunel Arena 18:15 ΑΕΚ-Κολοσσός Ρόδου Αγραφιώτης-Τζιοπάνος-Παπαϊωάννου (Νιγιάννης)

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

Αγ. Θωμά 13:00 Μαρούσι-Πανιώνιος Καρπάνος-Χριστινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)

Αλεξάνδρειο 16:00 Άρης-Παναθηναϊκός Πιτσίλκας-Τσιμπούρης-Χατζημπαλίδης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

PAOK Sp. Arena 18:00 ΠΑΟΚ-Μύκονος –

ΡΕΠΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ. Ν-Η ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΝΤΟΙ

Ολυμπιακός 30 15 15-0 7-0 8-0 1469-1191

Παναθηναϊκός 29 15 14-1 8-0 6-1 1368-1145

ΑΕΚ 24 14 10-4 4-2 6-2 1162-1095

ΠΑΟΚ 24 14 10-4 4-2 6-2 1156-1117

Μύκονος 22 15 7-8 5-4 2-4 1164-1237

Άρης 21 14 7-7 4-3 3-4 1163-1152

Προμηθέας Π. 21 15 6-9 3-5 3-4 1283-1313

Ηρακλής 20 14 6-8 4-3 2-5 1129-1131

Περιστέρι 20 14 6-8 4-3 2-5 1079-1138

Καρδίτσα 19 15 4-11 4-4 0-7 1186-1295

Κολοσσός Ρ. 19 15 4-11 2-6 2-5 1160-1241

Mαρούσι 18 15 3-12 2-5 1-7 1296-1391

Πανιώνιος 18 15 3-12 2-5 1-7 1159-1328

