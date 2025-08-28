Με πρόστιμο ύψους 42.500 δολαρίων τιμωρήθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ για ανάρμοστη συμπεριφορά - Real.gr

Με πρόστιμο ύψους 42.500 δολαρίων τιμωρήθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του US Open. Ο 29χρονος Ρώσος τενίστας, ο οποίος αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του αμερικανικού Όπεν, είχε ξεσπάσει προς τον διαιτητή του αγώνα απέναντι στον Μπενζαμέν Μπονζί, επεισόδιο που θα του στοιχίσει 30.000 δολάρια. Συγκεκριμέμα, στον αγώνα αυτόν, ο Μεντβέντεφ κατηγόρησε τον διαιτητή πως έδωσε λάθος πρώτο σερβίς στον αντίπαλό του, λόγω μιας μικρής καθυστέρησης εξαιτίας φωτογράφου που αποχώρησε. «Ο διαιτητής «βιάζεται να πάει σπίτι του» είπε συγκεκριμένα ο Μεντβέντεφ και στη συνέχεια ξεσήκωσε και το κοινό, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα διακοπή.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ρώσος τενίστας ξέσπασε πάνω στη ρακέτα του. Την χτύπησε περισσότερες από 20 φορές στο έδαφος μέχρι να τη διαλύσει, πράξη που του κόστισε ακόμη 12.500 δολάρια.

Το συνολικό πρόστιμο τιμωρίας του, δηλαδή τα 45.000 δολάρια είναι… κοντά στα μισά από τα 110.000 δολάρια που κέρδισε ως χρηματικό έπαθλο στη διοργάνωση.