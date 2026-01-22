Με ψυχολογία και φόρμα κόντρα στην Μπέτις ο ΠΑΟΚ - Real.gr

Κομβικής σημασίας στην προσπάθεια που κάνει να δώσει το «παρών» στην ενδιάμεση φάση του Europa League είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Ρεάλ Μπέτις στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 22/1, 19:45), που θα είναι κατάμεστη, στο πλαίσιο της 7ης -προτελευταίας- αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.

Μετά από έξι αγώνες, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 18η θέση με 9 βαθμούς (13-10 τέρματα), «έχοντας» στην ισοβαθμία τις Θέλτα, Λιλ και Γιουνγκ Μπόις ενώ είναι αήττητος στα τέσσερις πιο πρόσφατες αγωνιστικές της διοργάνωσης, με δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Αήττητη γενικότερα, όμως, είναι η Μπέτις, που με 14 βαθμούς (11-4) φιγουράρει στην 4η θέση, υπερισχύοντας στην ισοβαθμία των Φράιμπουργκ και Φερεντσβάρος.

Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, καθώς μετράει έξι διαδοχικές επιτυχίες εντός συνόρων. Σημαντικότερες όλων, οι δύο νίκες στα ντέρμπι, επί του Παναθηναϊκού (2-0) για τη Super League -όπου φιγουράρει στην κορυφή παρέα με την ΑΕΚ- και επί του Ολυμπιακού (2-0) για το Κύπελλο. Νίκη που έδωσε στους «ασπρόμαυρους» το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου περιμένει ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα ματς, όμως, έπονται των δύο ευρωπαϊκών που έχει να δώσει πρώτα η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε αρκετούς ποδοσφαιριστές του να ταλαιπωρούνται από ίωση ή/και τραυματισμούς τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η νίκη επί του ΟΦΗ (3-0) την Κυριακή (18/1) ήρθε πολύ εύκολα και με πρωταγωνιστή τον 19χρονο Δημήτρη Χατσίδη. Ο Λουτσέσκου περιμένει τις επιστροφές των Γιάννη Κωνσταντέλια, Αντρίγια Ζίβκοβιτς για να πλαισιώσει τους Τάισον και Γιώργο Γιακουμάκη στη μεσοεπιθετική γραμμή, αν κι ο 23χρονος Έλληνας διεθνής δύσκολα θα είναι βασικός. Για την τελευταία αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στη Γαλλία (29/1, 22:00) για να αντιμετωπίσει τη Λιόν που, προς ώρας, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς.

«Εφτάψυχη» παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα η Ρεάλ Μπέτις. Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι μπορεί να ταλαιπωρείται από πολλά προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο παραμένει «όρθια» κερδίζοντας παιχνίδια τόσο για τη LaLiga όσο και για το Copa del Rey. Τον τελευταίο 1,5 μήνα, από τις αρχές Δεκέμβρη για την ακρίβεια, έχει γνωρίσει μόλις δύο ήττες, από Μπαρτσελόνα (5-3 εντός) και Ρεάλ Μαδρίτης (5-1 εκτός). Το Σάββατο (17/1) οι «μπέτικος» επικράτησαν με 2-0 της Βιγιαρεάλ στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» παραμένοντας στην 6η θέση με 32 βαθμούς (8-8-4 με 33-25 τέρματα), αλλά αρκετά μακριά από την τετράδα (στους 41 είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης και το «κίτρινο υποβρύχιο»).

Ο πολύπειρος Χιλιανός τεχνικός θα στερηθεί των υπηρεσιών πολλών ποδοσφαιριστών του για ένα ακόμη ματς. Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος φορ, πρώην του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού (15 συμμετοχές/2 γκολ/2 ασίστ), ο τραυματίας πρώτος σκόρερ Κούτσο Ερνάντες (23/10/3), ο εξαιρετικός φέτος δεξιός εξτρέμ, πρώην της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άντονι (23/8/7) αλλά και οι Ίσκο (επιτελικός χαφ 2/0/1), Έκτορ Μπεγερίν (δεξιός μπακ 16/0/2), Ροντρίγκο Ρικέλμε (αριστερός εξτρέμ 25/6/1), Σοφιάν Άμραμπατ (αμυντικός μέσος 11/0/0) και Ζούνιορ Φίρπο (αριστερός μπακ 11/0/2).

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Βάλες, Ορτίθ, Μπάρτρα, Νάταν, Γκόμεζ, Ρόκα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Ρουιμπάλ, Λο Σέλσο, Άβιλα.