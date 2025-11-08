Με σόου του Ναν ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη: 89-72 το Περιστέρι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Άνετη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο απόγευμα της 6ης αγωνιστικής της GBL, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με 89-72 του Περιστερίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» ανέβηκαν σε ρεκόρ 4-1, ενώ οι «κυανοκίτρινοι» υποχώρησαν στο 3-2.

Το «τριφύλλι» παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν είχε στη διάθεσή του τους Τολιόπουλο, Χολμς, Λεσόρ και Γιουρτσεβέν. Παρόλα αυτά, ο Κέντρικ Ναν κάλυψε όλους τους απόντες, μετρώντας 27 πόντους σε 25 λεπτά, με 6/9 δίποντα και 5/6 τρίποντα.

Το Περιστέρι μπήκε δυνατά στο ματς με πόντους από Καρντένας, Πετράκη και Πέιν, προηγούμενο 7-2. Ο Γκραντ έδωσε λύση με γκολ φάουλ (7-5), πριν ο Μήτογλου ισοφαρίσει σε 7-7. Ο Νίκολς ευστόχησε σε τρίποντο με ταμπλό, με τον Μήτογλου να απαντάει με το τρίτο σερί γκολ φάουλ των φιλοξενούμενων για το 10-10.

Ο Αμερικανός γκαρντ των γηπεδούχων έβαλε ακόμη ένα δύσκολο σουτ (13-10), με τον Χουάντσο να μειώνει με τρίποντο σε 15-13. Η ομάδα των δυτικών προαστίων συνέχισε να «βομβαρδίζει» από μακριά με τον Ιτούνας (20-15), ενώ ο Σορτς ευστόχησε σε δύσκολο λέι απ για το 20-17. Η πρώτη περίοδος έκλεισε 22-22 με καλάθια από Ρογκαβόπουλο και Ναν.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ναν και ο Κακλαμανάκης αντάλλαξαν καλάθια για το 24-24. Ο Ρογκαβόπουλος με δύσκολο σουτ και ο Κουζέλογλου με συνεχόμενα καρφώματα στον αιφνιδιασμό έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +6 (24-30).

Ο Ναν και ο Σαμοντούροφ ευστόχησαν από ένα τρίποντο (24-36), με τον Καρντένας να μειώνει με μακρινό σουτ για το 27-36. Ο «χορός» τριπόντων συνεχίστηκε με Ναν και Ιτούνας (30-39), ενώ ο Αμπερκρόμπι σημείωσε ένα ακόμη για το 33-40.

Ο Νίκολς έφερε το Περιστέρι πιο κοντά (35-40), με Πέιν και Καρντένας να μειώνουν στο 40-43. Ο Αμπερκρόμπι ισοφάρισε με τρίποντο για τους γηπεδούχους, πριν ο Ναν δώσει λύση για το 43-46. Ο Γκραντ με βολές έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 43-48.

Το πρώτο καλάθι του δευτέρου μέρους ήρθε με τρίποντο του Σλούκα (43-50), ενώ ο Ναν με φλόουτερ έκανε το 43-52. Ο Χάρις έφερε το Περιστέρι σε απόσταση βολής με γκολ φάουλ (46-52), πριν προσθέσει ακόμη πέντε συνεχόμενους πόντους για το 51-52.

Ο Ναν έσπασε το σερί των γηπεδούχων, πριν ο Γκραντ γράψει με τρίποντο το 51-57. Ο MVP της περσινής Euroleague συνέχισε με νέο εύστοχο μακρινό σουτ, ενώ ο Σορτς και ο Οσμάν ανέβασαν τη διαφορά στο 51-64. Ο Ιτούνας μείωσε με τρίποντο (56-65), με τον Όσμαν να διαμορφώνει το 56-67 με δύο βολές.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Οσμάν συνέχισε τον… διαγωνισμό τριπόντων (56-70), με τον Κακλαμανάκη να μειώνει σε 58-70 με φόλοου.

Ο Νίκολς ευστόχησε από την κορυφή για το 61-70, ενώ ο Κουζέλογλου καρφώνει για το 61-72. Ο Κακλαμανάκης πέτυχε γκολ φάουλ μετά από επιθετικό ριμπάουντ (66-74), με τον Ναν να συνεχίζει εξαιρετικά και να γράφει το 66-77.

Ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε στις βολές του Χάρις (68-79), ενώ ο Μήτογλου σκοράρει μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 68-81. Ο Γκριγκόνις έβαλε το… κερασάκι στη νίκη με δύο συνεχόμενα τρίποντα (72-89), χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό μια άνετη επικράτηση.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13 (2/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Καρντένας 5 (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πετράκης 3 (1), Πέιν 4, Θωμάκος, Ιτούνας 12 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μουράτος (5 ασίστ), Αμπερκρόμπι 8 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 9 (4/5 δίποντα), Χάρις 16 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Ασημένιος, Παπαγεωργίου 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 7 (3/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Όσμαν 7 (1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Γκραντ 9 (1), Ερνανγκόμεθ 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μήτογλου 7 (3/9 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Σλούκας 4 (1/7 σουτ, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 4, Σαμοντούροβ 4, Κουζέλογλου 8 (4/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Ναν 27 (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκριγκόνις 9 (3/5 τρίποντα)

Πηγή: filathlos.gr