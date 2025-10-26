Με σούπερ Παυλίδη η Μπενφίκα «διέλυσε» την Αρούκα - Real.gr

Η Μπενφίκα παρουσίασε το πιο πειστικό της πρόσωπο στο «Ντα Λουζ», διαλύοντας την Αρούκα με 5-0 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα και συνεχίζοντας την πίεση στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ και οδήγησε την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο σε μια άνετη και θεαματική νίκη.

Τρία γκολ πέτυχε ο Έλληνας φορ, με πέναλτι στο 8ο και το 21ο λεπτό, ενώ ο Νικολάς Οταμέντι διαμόρφωσε το 3-0 λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παυλίδης ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του στο 50ο λεπτό για το 4-0, ενώ ο Ιβάνοβιτς έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις, γράφοντας το τελικό 5-0.

Βασικός και αρχηγός για την Αρούκα ήταν ο πρώην μέσος της ΑΕΚ, Νταβίντ Σιμάο.

Μπενφίκα: Τρούμπιν, Όρσνες, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Ρίος (67′ Ρέγκο), Μπαρενετσέα, Λουκεμπάκιο, Σουντάκοφ (63′ Μπαρέιρο), Πρεστιάνι (63′ Σιέλντερουπ), Παυλίδης (77′ Ιβάνοβιτς).

Αρούκα: Βαλίντο, Εσγκάιο, Φοντάν, Φαγιέντ, Σόλα, Βαν Εε (46′ Λι), Σιμάο, Τρέτσα (63′ Τζουαρά), Γκοθάλμπεθ (46′ Φούκουϊ), Πούτσε, Μπαρμπέρο.

