Με Τσικίνιο ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 την Ουνιόν - Real.gr

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το εντυπωσιακό σερί που έχει «χτίσει» (και) στα φιλικά της καλοκαιρινής προετοιμασίας του.

Με πολύ σοβαρή και «γεμάτη» εμφάνιση, οι περσινοί νταμπλούχοι Ελλάδας νίκησαν με 1-0 και την Ουνιόν στο «Stadion An Der Alten Forsterei» του Βερολίνου, μετρώντας πλέον 6 νίκες και μία ισοπαλία στα τεστ που έχουν δώσει μέχρι σήμερα.

Και πλέον έχουν μπροστά τους τα δύο επόμενα φιλικά -επιπέδου Champions League- απέναντι στις Νάπολι και Ίντερ. την προσεχή εβδομάδα (14 και 16/8).

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυρίαρχοι σε όλο το ματς στην επιστροφή του Σαντιάγο Έσε στην ενδεκάδα, έπειτα από τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός για αρκετές ημέρες.

Οι Γερμανοί είχαν την πρώτη τελική τους στο 3’ με την κεφαλιά του Κέρφελντ που πέρασε εκτός εστίας, όμως η πρώτη «μεγάλη» φάση στον αγώνα καταγράφηκε από πλευράς Ολυμπιακού, όταν στο 18’ από πάσα του Έσε ο Ελ Κααμπί έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Ρένο, «απογειώθηκε» κι απομάκρυνε σε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει πιο «καθαρές» ευκαιρίες και στο 28’ η κεφαλιά του Κοστίνια μέσα απ’ την περιοχή πέρασε άουτ, ενώ στο 39’ το καλοτραβηγμένο απευθείας φάουλ του Τσικίνιο πέρασε πολύ λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Ρένο.

Ο γκολκίπερ της Ουνιόν «έβγαλε» με τα πόδια και το πλασέ του Ελ Κααμπί στο 42’ ενώ στην εξέλιξη της φάσης μπλόκαρε και τη σέντρα που επιχείρησε να κάνει ο Ζέλσον Μάρτινς.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν έφτιαξε πολλές φάσεις, αλλά μία… στιγμή του αρκούσε. Στο 74’ ο Μουζακίτης βρήκε τον Τσικίνιο στο όριο της περιοχής, ο Πορτογάλος γύρισε το σώμα του μεμιάς και με έναν ασύλληπτο «κεραυνό» έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Ρενο κι έκανε το 1-0, σημειώνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Η Ουνιόν είχε τη μοναδική καλή στιγμή της στο 82’ με το σουτ του Μπένες μέσα απ’ την περιοχή, που βρήκε σε ετοιμότητα τον Τζολάκη, ενώ στο 87’ ο Ελ Κααμπί λίγο έλειψε να σημειώσει ένα υπέροχο γκολ, όμως το ανάποδο «ψαλίδι» που επιχείρησε από άτσαλο διώξιμο της άμυνας έφυγε άουτ.

Διαιτητής: Μαξ Μπούκτα (Γερμανία)

Κίτρινες: 33’ Ρότε, 43 Χάμπερερ – 90’+3′ Βέζο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Στέφεν Μπάουμγκαρτ): Ρένο, Τρίμελ (73’ Λιούμπισιτς), Ντόεκι (46’ Κραλ), Κέρφελντ, Ρότε, Κεντίρα (81 Κεμλέιν), Σέφερ (81’ Μπένες), Χάμπερερ (81’ Γεόνγκ), Ίλιτς (73’ Σκάρκε), Μπούρκε (61’ Άνσα), Σκοβ (61΄Μάρκγκραφ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο (66’ Βέζο), Έσε (46’ Ντάνι Γκαρθία), Μουζακίτης, Ζέλσον Μάρτινς (66’ λ.τρ. Μασούρας), Τσικίνιο (81’ Πνευμονίδης), Καμπελά, Ελ Κααμπί.