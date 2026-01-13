Με Βάργκα κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ - Real.gr

Η ΑΕΚ έχει αφήσει πίσω της το 1-1 με τον Άρη στο «Βικελίδης» έχοντας πλέον στρέψει την προσοχή της στα δύο κρίσιμα ματς που έρχονται με τον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena.

Πρώτη στην ατζέντα είναι η αυριανή νοκ άουτ αναμέτρηση με τους Ηρακλειώτες για τα προημιτελικά Κυπέλλου (17:00). Η «Ένωση» θέλει μόνο νίκη και μέσα στο… 90λεπτο, για να αποφύγει το δράμα της διαδικασίας των πέναλτι που ακολουθεί χωρίς ημίωρη παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι δεδομένο πως θα προχωρήσει σε αλλαγές. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να παίξει βασικός, στην κορυφή της επίθεσης, αντί του Λούκα Γιόβιτς που πιθανότατα θα είναι στον πάγκο και αν χρειαστεί θα περάσει ως αλλαγή.

Σίγουρος στην ενδεκάδα πρέπει να θεωρείται και ο Δημήτρης Καλοσκάμης λόγω και της υποχρέωσης παρουσίας ενός νεαρού Έλληνα παίκτη σε αυτή, ενώ αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν να αγωνιστούν από την αρχή οι Νίκλας Ελίασον και Ντέρεκ Κουτέσα.

Στο κέντρο πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Ορμπελίν Πινέδα, αλλά δίπλα του είναι ανοιχτή η θέση, ενώ στο τέρμα θα βρίσκεται ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι όπως σε όλα τα ματς Κυπέλλου. Για τη θέση του αριστερού μπακ ο Τζέιμς Πένραϊς λογικά θα πάρει τη θέση του Σταύρου Πήλιου, ενώ υπάρχει ερωτηματικό για δεξιά. Ο Λάζαρος Ρότα ακόμη κι αν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις είναι δύσκολο να παίξει ολόκληρο ματς εν όψει και Παναθηναϊκού, συνεπώς δεν αποκλείεται να δούμε σε ρόλο δεξιού μπακ τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Τέλος, στην άμυνα δεν αποκλείεται να γίνει φρεσκάρισμα, με ανάσες σε Μουκουντί ή Ρέλβας και με τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ να είναι πιθανό λόγω και της ταχύτητάς του να παίρνει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής, έστω και από τον πάγκο.

Σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, οι προσπάθειες απόκτησης χαφ συνεχίζονται. Ο στόχος που έχουν «λοκάρει» οι κιτρινόμαυροι» είναι δεδομένος και δεν έχει καμία σχέση με τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ της Λοκομοτίβ Μόσχας.