Με... υπογραφή Ρότζερς η Αστον Βίλα νίκησε τη Γιουνάιτεντ και ισοφάρισε ρεκόρ 117 χρόνων - Real.gr

Με πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Ρότζερς, που πέτυχε δύο γκολ, η Αστον Βίλα ισοφάρισε ρεκόρ 117 χρόνων!

Συγκεκριμένα η ομάδα του Μπέρμιγχαμ επικράτησε με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Premier League, έφθασε τις δέκα σερί νίκες (επτά στο πρωτάθλημα) σε όλες τις διοργανώσεις και ισοφάρισε ρεκόρ που κρατούσε η ομάδα από το 1908!

Η ομάδα του Ουνάι Εμερι ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Προηγήθηκε με τον Ρότζερς (45′), αλλά στις καθυστερήσεις ο Κούνια ισοφάρισε για τους «κόκκινους διαβόλους». Στο 57ο όμως λεπτό το μεγάλο αστέρι της Βίλα βρήκε πάλι το δρόμο προς τα δίχτυα.