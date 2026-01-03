Με... υπογραφή του ρέκορντμαν Giannis - Real.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 30 πόντους και με alley-oop κάρφωμα λίγο πριν το φινάλε έκρινε την αναμέτρηση, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς σε μια σπουδαία νίκη στο... νήμα με 122-121 επί των φιλοξενούμενων Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο Giannis συμπλήρωσε τη στατιστική του με 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, φτάνοντας τους 158 αγώνες με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5ασίστ – τα περισσότερα στην ιστορία του NBA, σπάζοντας το ρεκόρ που μοιραζόταν για λίγο με τους Όσκαρ Ρόμπερτσον και Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 29 πόντους με 11/13 σουτ εντός πεδιάς και 8 ασίστ για τα «Ελάφια», ενώ ο Μπόμπι Πόρτις πρόσφερε 20 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, καθώς οι Μπακς πανηγύρισαν την τρίτη νίκη τους στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.

Ο Κον Κνούεπλ ηγήθηκε της Σάρλοτ με 26 πόντους, ενώ ο Μάιλς Μπρίτζες πρόσθεσε 25. Ο Μπράντον Μίλερ, που αστόχησε οριακά στο σουτ της νίκης, σημείωσε 19 πόντους. Οι Χόρνετς γνώρισαν την τρίτη σερί ήττα τους.

Ο Ντι’Άαρον Φοξ ήταν πρώτος σκόρερ με 24 πόντους και ο Στέφον Κασλ πλησίασε το triple-double, καθώς το Σαν Αντόνιο υποχρέωσε την Ιντιάνα στην 11η διαδοχική ήττα της στην Ιντιανάπολη.

Ο Ντίλαν Χάρπερ πρόσθεσε 22 πόντους από τον πάγκο, συμπληρώνοντας τους 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ του Κασλ. Ο Κέλντον Τζόνσον είχε 16 πόντους, εκ των οποίων οι 10 στην τέταρτη περίοδο. Οι Σπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-3 φέτος χωρίς τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, που απουσιάζει λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ ηγήθηκε των Πέισερς με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Άντριου Νέμπχαρντ πρόσθεσε 19 πόντους και ο Μάικ Μάικ Πότερ πέτυχε 16, με ρεκόρ καριέρας, στην πρώτη του φετινή συμμετοχή ως βασικός.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε 30 πόντους σε 28 λεπτά, καθώς η Οκλαχόμα Σίτι συνέτριψε τους αποδεκατισμένους Γκόλντεν Στέιτ στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν είχε 15 πόντους, 15 ριμπάουντ και τέσσερα κοψίματα, ενώ ο Μπράντεν Κάρλσον σημείωσε 15 πόντους και 11 ριμπάουντ. Οι Θάντερ πέτυχαν την τέταρτη σερί νίκη τους, με αυτή να αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη σε διαφορά φέτος.

Χωρίς τους Στεφ Κάρι, Τζίμι Μπάτλερ και Ντρέιμοντ Γκριν, οι Γουόριορς είδαν το σερί δύο νικών τους να σταματά. Οι Μόουζες Μούντι, Γουίλ Ρίτσαρντ και Αλ Χόρφορντ είχαν από 13 πόντους.

Ο Τζάστιν Σαμπανί σημείωσε 20 πόντους από τον πάγκο και ο Άλεξ Σαρ πρόσθεσε 19 πόντους και τέσσερα κοψίματα, βοηθώντας την Ουάσινγκτον να συνεχίσει τα προβλήματα του Μπρούκλιν εντός έδρας.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 17 πόντους, ενώ οι Τρε Τζόνσον και Μάρβιν Μπάγκλεϊ πρόσθεσαν από 12. Οι Γουίζαρντς έχουν κερδίσει τέσσερα από τα τελευταία πέντε μετά από το αρνητικό ξεκίνημα 5-23. Ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί σημείωσε 11 πόντους, με την ομάδα να σουτάρει με 51% εντός πεδιάς.

Οι Νετς, που υπέστησαν την τρίτη σερί ήττα τους, είχαν τέσσερις παίκτες με 14 πόντους: Σαρπ, Μαν, Ουίλιαμς και Πάουελ.

Ο Ντάριους Γκάρλαντ πέτυχε 18 πόντους, συμπεριλαμβανομένου του καθοριστικού τριπόντου με 2:13 να απομένουν, καθώς το Κλίβελαντ επικράτησε του Ντένβερ.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 33 πόντους και ο Τζάρετ Άλεν είχε 8 πόντους και 12 ριμπάουντ. Οι Καβαλίερς πέτυχαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους, παρότι βρέθηκαν πίσω με διψήφια διαφορά στην αρχή της τρίτης περιόδου. Ο Γκάρλαντ μοίρασε 8 ασίστ και ο Ντε’Άντρε Χάντερ πρόσθεσε 16 πόντους.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 34 πόντους για το Ντένβερ, που αγωνίστηκε χωρίς τέσσερις βασικούς, συμπεριλαμβανομένου του Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος θα απουσιάσει έως τον Φεβρουάριο λόγω υπερέκτασης στο αριστερό γόνατο.

Τέλος, ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε 34 πόντους με 8 ασίστ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 31 πόντους με 9 ριμπάουντ, καθώς οι γηπεδούχοι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν με 128-121 τους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια πέτυχε 21 πόντους απέναντι στην πρώην ομάδα του, ενώ ο Μάρκους Σμαρτ πρόσθεσε 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τους Λέικερς να πανηγυρίζουν μόλις τη δεύτερη νίκη τους στα τελευταία έξι παιχνίδια, στη δυσκολότερη περίοδο της φετινής τους σεζόν.

Ο Ντόντσιτς ευστόχησε σε 17 από τις 20 ελεύθερες βολές του αγώνα και σημείωσε 15 πόντους μόνο στην τρίτη περίοδο. Συνολικά είχε μόλις ένα εύστοχο τρίποντο σε επτά προσπάθειες.

Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ σημείωσε 25 πόντους και ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ πρόσθεσε 20 για τους Γκρίζλις, οι οποίοι γνώρισαν την τρίτη διαδοχική ήττα τους για πρώτη φορά μετά από σερί πέντε ηττών στα μέσα Νοεμβρίου.

Ο Τζα Μοράντ είχε 16 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Σάντι Αλντάμα πρόσθεσε 15 πόντους, στο πρώτο από τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια των δύο ομάδων στο Λος Άντζελες, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή. Ο Μοράντ αγωνίστηκε σε τέσσερα σερί παιχνίδια για πρώτη φορά από τις 3 έως τις 11 Νοεμβρίου.

Οι Λέικερς αγωνίστηκαν χωρίς τους βασικούς Όστιν Ριβς και Ρούι Χατσιμούρα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τραυματισμούς στη γάμπα. Από τους Γκρίζλις απουσίασε ο σέντερ Ζακ Έντι, που έχασε το 10ο συνεχόμενο παιχνίδι του λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.