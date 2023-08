Με ανατροπή στις «16» του Σινσινάτι η Μαρία Σάκκαρη - BINTEO

Επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στις ΗΠΑ θα είναι είτε η Πέτρα Μάρτιτς είτε η Καρολίνα Μούχοβα.

Η Ρουμάνα τενίστρια, Σοράνα Κιρστέα, ήταν ανώτερη στο πρώτο σετ απέναντι στη Σάκκαρ, πήρε τα πρώτα 4 games, για να το κατακτήσει με 6-2. Στο 2ο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-0, αλλά η Κιρστέα μείωσε σε 4-3. Με νέο break, όμως η Σάκκαρη έκανε το 5-3 και εν συνεχεία πήρε το σετ με 6-3 για το 1-1. Στο 3ο σετ, η Σάκκαρη έδωσε μάχη, αλλά στο 11ο game κατάφερε να βρει το break παίρνοντας προβάδισμα με 6-5, για να κλείσει το ματς λίγο αργότερα με 7-5.

Finding a new gear ??@mariasakkari pushes through to the finish line, defeating Cirstea 2-6, 6-3, 7-5!#CincyTennispic.twitter.com/3AlRXaG3ra