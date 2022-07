Με καθυστέρηση ένα τέταρτο θα ξεκινήσει ο αγώνας Μακάμπι Χάιφα - Ολυμπιακού

O Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η ενδεκάδα της Μακάμπι Χάιφα: Κοέν, Σούντγκρεν, Πλάνιτς, Γκόλντμπεργκ, Κόμουντ, Μοχάμεντ, Τσέρικ, Λαβί, Ατζίλι, Ντάβιντ, Χαρίζα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα από την Stoiximan!