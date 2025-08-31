Μεγάλα «ζόρια» για Αϊντχόφεν, Άγιαξ - Real.gr

Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα!
Μεγάλη έκπληξη έγινε στο «Φίλιπς Στάντιον», όπου η Αϊντχόφεν ηττήθηκε 2-0 από την Τέλσταρ. Οι πρωταθλητές δέχτηκαν ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο από τους Οβούσου (21΄), Μπρούβερ (65΄) και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν.
Σε κακή κατάσταση βρίσκεται ο Άγιαξ κι αυτό φάνηκε και στον αγώνα με τη Φόλενταμ. Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League κινδύνευσε με ήττα, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Ιτακούρα στο 61΄ το προβάδισμα το οποίο είχε δώσει στους γηπεδούχους ο Φέερμαν στο 15΄.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της έχουν ως εξής:
Γκρόνινγκεν-Χεράκλες 4-0
Φόλενταμ-Αγιαξ 1-1
Χέρενφεν-Γκόου Αχεντ 2-2
Αϊντχόφεν-Τελστάρ 0-2
Εξέλσιορ-Τβέντε 1-0
Φορτούνα Σιτάρντ-Ναϊμέγκεν 31/8
Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ 31/8
Τσβόλε-Ουτρέχτη 31/8
Μπρέντα-Αλκμααρ 31/8
Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
Ναϊμέγκεν 9 -3αγ.
Αϊντχόφεν 9
Άγιαξ 8
Φέγενορντ 6 -2αγ.
Τσβόλε 6 -2αγ.
Ουτρέχτη 6 -3αγ.
Σπάρτα Ρότερνταμ 6 -3αγ.
Γκρόνινγκεν 6
Αλκμάαρ 4 -2αγ.
Φόλενταμ 4
Τελστάρ 4
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3
Τβέντε 3
Μπρέντα 3 -3αγ.
Εξέλσιορ 3
Χέρενφεν 2
Φορτούνα Σιτάρντ 1 -2αγ.
Χέρακλες 0