Μεγάλη εμφάνιση και νίκη για τη Γουέστ Χαμ - Real.gr

Η δουλειά του Νούνο Εσπίριτο Σάντο άρχισε να φαίνεται στη Γουέστ Χαμ, η οποία στην καλύτερη φετινή, έως τώρα, εμφάνιση της νίκησε στο Λονδίνο τη Νιούκαστλ με 3-1, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στην Premier League, και έδειξε αποφασισμένη ν’ αφήσει πίσω της τα προβλήματα, που την ταλαιπωρούν από την αρχή της σεζόν.

Τα «σφυριά» με τα γκολ των Πακετά (35′), Μπότμαν (45’+ αυτ.) και Σούτσεκ (90’+) κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη, καθώς η Νιούκαστλ είχε προηγηθεί από το 4ο κιόλας λεπτό με τον Μέρφι.