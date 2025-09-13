Μεγάλη «γκέλα» για την Μπενφίκα, παρά το γκολ του Παυλίδη - Real.gr

Οι «αετοί» της Λισσαβόνας προηγήθηκαν στο 59′ με τον Βαγγέλη Παυλίδη, όμως η Σάντα Κλαρα -αν κι έπαιζε απ’ το 38′ με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Πάουλο Βίκτορ- ισοφάρισε στο τελικό 1-1 με το γκολ του Βινίσιους Λόπες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην 5η αγωνιστική της πορτογαλικής Primeira Liga έχουν ως εξής:
Αλβέρκα-Τοντέλα 1-0
Μπενφίκα-Σάντα Κλάρα 1-1
Μορεϊρένσε-Ρίο Αβε 13/09
Εστορίλ-AVS 13/09
Πόρτο-Νασιονάλ 13/09
Φαμαλικάο-Σπόρτινγκ Λισ. 13/09
Εστρέλα Αμαδόρα-Γκιμαράες 14/09
Αρούκα-Κάσα Πία 14/09
Μπράγκα-Ζιλ Βισέντε 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Πόρτο 12
Μπενφίκα 10
Φαμαλικάο 10
Σπόρτινγκ 9
Μορεϊρένσε 9
Μπράγκα 8
Ζιλ Βισέντε 7
Αρούκα 5
Σάντα Κλάρα 5 -5αγ.
Νασιονάλ 4
Γκιμαράες 4
Αλβέρκα 4 -5αγ.
Ρίο Άβε 3 -3αγ.
Κάσα Πία 3
Εστρέλα Αμαδόρα 3
Εστορίλ 2
AVS 1
Τοντέλα 1 -5αγ.