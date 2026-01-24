Μεγάλη νίκη και βαθμολογική ανάσα για τη Γουέστ Χαμ - Real.gr

Μεγάλη νίκη και βαθμολογική ανάσα για τη Γουέστ Χαμ, αποτελεί η σημερινή επικράτηση στο Λονδίνο επί της Σάντερλαντ με 3-1, στο πρώτο ματς του προγράμματος της 23ης αγωνιστικής στην Premier League.

Με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο ξανά στο κέντρο της άμυνας τους τα «σφυριά» πραγματοποίησαν την καλύτερη φετινή εμφάνιση τους και «καθάρισαν» το ματς από το Α’ μέρος, όταν και προηγήθηκαν 3-0 με τα γκολ των Σάμερβιλ (14′), Μπόουεν (28′ πεν.) και Φερνάντες (43′).

Το μόνο που κατάφερε η Σάντερλαντ ήταν να μειώσει με το γκολ του Μπρόμπεϊ στο 82ο λεπτό. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς, εκτός από το γεγονός ότι ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο εδραιώνει πλέον τη θέση του στον πάγκο, η ομάδα του Λονδίνου συνεχίζει την προσπάθεια της για να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού.

