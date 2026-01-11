Μεγάλη νίκη πέτυχε η Πάρμα - Real.gr

Μεγάλη νίκη πέτυχε η Πάρμα στο «Βία Ντελ Μάρε» επί της τοπικής Λέτσε με 2-1, για την 20ή αγωνιστική στη Serie A.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με γκολ από τα… αποδυτήρια με τον Στούλιτς ν’ ανοίγει το σκορ στην πρώτη επιθετική προσπάθεια τους (1′), αλλά τα δεδομένα άλλαξαν στο 54ο λεπτό όταν έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μπάντα.

Οι «παρμένσι» εκμεταλλεύτηκαν την αριθμητική υπεροχή τους και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το αυτογκόλ του Γκάμπριελ (64′). Στη συνέχεια πίεσαν για το γκολ της νίκης και το βρήκαν με τον Πελεγκρίνο στο 72ο λεπτό, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή τους στην κατηγορία και την επόμενη σεζόν, ενώ αντίθετα η Λέτσε παρέμεινε κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.