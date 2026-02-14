Μεγάλο διπλό η Φιορεντίνα με την Κόμο του Δουβίκα - Real.gr

Τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε η Φιορεντίνα στην έδρα της Κόμο με 2-1, στο δεύτερο χρονικά ματς της 25ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι γηπεδούχοι ήταν το μεγάλο φαβορί, προέρχονταν από σερί θετικών αποτελεσμάτων κι εμφανίσεων, με τελευταία την πρόκριση στους ημιτελικούς του Coppa Italia μέσα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» επί της Νάπολι, ωστόσο, οι «βιόλα» έδειξαν να θέλουν περισσότερο τη νίκη και την κατέκτησαν. Άσχετα με το τι θα κάνει η Λέτσε τη Δευτέρα (16/2) στη Σαρδηνία, η Φιορεντίνα θα παραμείνει στην επικίνδυνη ζώνη, αλλά με την εικόνα που έδειξε κι εφόσον συνεχίσει έτσι είναι θέμα χρόνου ν’ απομακρυνθεί από εκεί.

Στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων βρέθηκε ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος στο 57′ παραχώρησε τη θέση του στον Άλβαρο Μοράτα. Ο Ισπανός σέντερ φορ, πάντως, δεν κατάφερε να βγάλει όλο το παιχνίδι, καθώς στο 89′ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.