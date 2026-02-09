Μεντιλίμπαρ: Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και χάσαμε - Μπιανκόν: Δεν κάναμε ένα κακό παιχνίδι - Real.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκε προβληματισμένος μετά το φινάλε του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 0-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, μέχρι το 7ο λεπτό που ήρθε το γκολ από δικό μας λάθος. Από ένα λάθος, οριακά πέρασε η μπάλα μέσα από το τέρμα μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να απειλήσουμε, όμως ο Παναθηναϊκός είχε μία καλή αμυντική παρουσία. Πιο πολύ τον ενδιέφερε η άμυνά του παρά το να βάλει δεύτερο γκολ και έτσι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και χάσαμε το παιχνίδι.

Η βαθμολογική διαφορά είναι πολύ μικρή, είτε είναι υπέρ σου είτε κατά σου. Όλοι έχουμε περάσει από την πρώτη θέση και όλοι την έχουμε χάσει και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος».

Μπιανκόν: «Δεν κάναμε ένα κακό παιχνίδι»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν στάθηκε περισσότερο στη συνολική εικόνα της ομάδας και λιγότερο στο αποτέλεσμα.

Ο Γάλλος αμυντικός υπογράμμισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν πραγματοποίησαν κακή εμφάνιση στο ντέρμπι, τονίζοντας πως το πρωτάθλημα έχει ακόμη δρόμο και πως το σημαντικό είναι η ομάδα να παραμείνει ενωμένη και θετική ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπιανκόν:

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε την ανάλυση του παιχνιδιού. Δεν κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Δεχθήκαμε ένα γκολ και ο Παναθηναϊκός αμύνθηκε πολύ καλά.

Δεν μπορέσαμε να ισοφαρίσουμε και να ξαναμπούμε στο ματς. Ήταν δύσκολο να δημιουργήσουμε, ήταν δύσκολο να επανέλθουμε. Η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν πολύ καλή.

Πρέπει να το δεχθούμε, να παραμείνουμε θετικοί γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας στο πρωτάθλημα. Θα έχουμε ευκαιρίες στο μέλλον. Πρέπει να παραμείνουμε θετικοί και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

