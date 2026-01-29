Μεντιλίμπαρ: «Δουλέψαμε σκληρά και πήραμε μια μεγάλη πρόκριση» - Real.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την λήξη της αναμέτρησης κόντρα στον Άγιαξ και την επική νίκη-πρόκριση της ομάδας του με 2-1, τόνισε πως η πρόκριση ήταν κάτι που άξιζαν οι "ερυθρόλευκοι" και πλέον αρχίζουν να ονειρεύονται ξανά.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άγιαξ στο Άμστερνταμ 2-1, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας του επί ολλανδικού εδάφους και μαζί μία μεγαλειώδη πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με την λήξη της αναμέτρησης έκανε δηλώσεις τονίζοντας πως όλοι στον οργανισμό δούλεψαν σκληρά για να έρθει αυτή η πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δυσκολευτήκαμε πολύ στο α΄ ημίχρονο, προηγηθήκαμε, μας ισοφάρισαν, προηγηθήκαμε ξανά και πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη, ήταν κάτι που το θέλαμε, το δουλέψαμε, πήραμε μια πολύ μεγάλη πρόκριση και αρχίζουμε ξανά να ονειρευόμαστε για την επόμενη φάση».

Στην ερώτηση τι περιλαμβάνει η συνέχεια για τον Ολυμπιακό, απάντησε… «Να συνεχίσουμε σε αυτή την διοργάνωση, να μπορέσουμε να προκριθούμε ξανά και να πάρουμε το πρωτάθλημα θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό και είναι ένας μεγάλος στόχος».

Για την επιλογή να μην ξεκινήσει βασικό τον Τσικίνιο, είπε. «Πρέπει να κάνεις επιλογή, να διαλέξεις, αποφασίσαμε να βάλουμε τον Ελ Κααμπί, τον Ροντινέι σαν εξτρέμ, επιλογές που έπρεπε να γίνουν, προσπαθούμε να ξεκουράσουμε παίκτες γιατί είδαμε ότι όταν μπήκε ο Τσικίνιο τα πράγματα πήγαν πολύ καλά».

Στην ερώτηση Αταλάντα ή Λεβερκούζεν για την επόμενη φάση, απάντησε: «Καλώς να έρθει όποιος και να έρθει, την Αταλάντα δεν την έχουμε κερδίσει, την Λεβερκούζεν την έχουμε κερδίσει».