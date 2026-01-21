Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε στον σωστό δρόμο, αν κερδίσουμε τον Άγιαξ έχουμε πολλές πιθανότητες να προκριθούμε» - Real.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του και τη σημαντική νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Είναι αλήθεια πως σήμερα κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Σήμερα αποζημιώσαμε αυτό που είχε συμβεί σε προηγούμενα παιχνίδια, που ήμασταν πολύ καλοί αλλά δεν πήραμε αυτό που μας άξιζε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί πήραμε μία μεγάλη νίκη.

Είμαστε στον σωστό δρόμο. Ακολουθούμε μία καλή πορεία αυτή τη στιγμή, μένει ακόμη ένα παιχνίδι που αν κερδίσουμε έχουμε πολλές πιθανότητες να προκριθούμε, όπως και ο Άγιαξ, αν και λιγότερες. Θα πάμε πολύ καλά προετοιμασμένοι και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.

Δεν είναι μόνο η νίκη, είναι το πόσο πολύ έτρεξαν και προσπάθησαν οι παίκτες. Ο αντίπαλος μας ανάγκασε να τρέξουμε πάρα πολύ, αλλά καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε καλά για το επόμενο παιχνίδι»