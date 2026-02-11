Μεντιλίμπαρ για τα δύο χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού: Ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ - Real.gr

Ο Ολυμπιακός γιορτάζει σήμερα την «επέτειο» της συμπλήρωσης δύο ετών με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της.

Η ΠΑΕ του Πειραιά δημοσίευσε βίντεο με δηλώσεις του Βάσκου προπονητή, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα:

«Σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπέγραψε ως ο νέος μας προπονητής! Κυπελλούχοι UEFA Europa Conference League 2023/24. Πρωταθλητές Ελλάδας και Κυπελλούχοι Ελλάδας 2024/25. Κάτοχοι Σούπερ Καπ Ελλάδας 2025. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!»

Ο ίδιος ο «Μέντι» μίλησε σια την επέτειο της συμφωνίας και στάθηκε στην απόφαση που άλλαξε την πορεία του ως προπονητής: «Οταν μας κάλεσε ο Ολυμπιακός ήταν πρώτη φορά που βγήκαμε από τη χώρα μας ως προπονητές. Έπρεπε να αποφασίσουμε σε πολύ λίγο χρόνο, μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είχαμε μέρες για να αποφασίσουμε και νομίζω ότι ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή!

Δεν περίμενα πως θα μέναμε για τόσο καιρό και να κερδίσουμε όσα κερδίσαμε. Αν μου έλεγαν πριν έρθω τι πίστευα, δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που πιστεύω τώρα. Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να είχα βγει από τη χώρα μου νωρίτερα, για να μπορέσω να απολαύσω όσα απολαμβάνουμε τώρα εδώ και όσα μπορεί να απολαύσει κανείς μέσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου».