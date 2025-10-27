Μεντιλίμπαρ: Η νίκη μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και επέστρεψε στις νίκες, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υπογραμμίζει τη σημασία του αποτελέσματος για την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση της ομάδας, ειδικά μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες που είχαν προηγηθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν το βλέπω σαν ντέρμπι. Τα βλέπω όλα σαν παιχνίδια. Στα παιχνίδια, λοιπόν, πρέπει να παίξουμε καλά για να τα κερδίσουμε. Σήμερα παίζαμε απέναντι σε μία καλή ομάδα, η οποία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Θέλαμε πολύ να την κερδίσουμε, παίζαμε στην έδρα μας και καταφέραμε να πάρουμε ένα 2-0.

Αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους, μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί είναι και μία δύσκολη στιγμή, καθώς ερχόμαστε από δύο προηγούμενες ήττες. Κερδίσαμε την ΑΕΛ, όμως χάσαμε τα δύο επόμενα παιχνίδια. Χρειαζόμασταν λοιπόν να επιστρέψουμε στις νίκες, να πάρουμε βαθμούς, αλλά και να αρχίσουμε να πιστεύουμε ξανά στον εαυτό μας και στις δυνατότητές μας».

Για το ότι ξεκίνησε τον Ταρέμι για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα:

«Μας έδωσε πολλά στην επίθεση, πρέπει όμως να μας δώσει περισσότερα στην άμυνα. Πιστεύουμε ότι δεν είναι ακόμη στο 100% της φυσικής του κατάστασης.

Μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα. Ο λόγος είναι ότι δεν έκανε καλή προετοιμασία μαζί μας και επίσης δεν ήταν σε καλή φόρμα όταν ήρθε. Από εδώ και μέχρι το τέλος της σεζόν θα βελτιώνεται συνεχώς και περιμένουμε από αυτόν να μας δώσει ακόμα περισσότερα».

