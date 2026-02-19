Μεντιλίμπαρ: «Και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ καλά, θα πάμε να το προσπαθήσουμε» - Real.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επεσήμανε ότι ο Ολυμπιακός έδειξε καλό πρόσωπο παρά την ήττα με 0-2 από τη Λεβερκούζεν και αναφέρθηκε στην απώλεια του Πιρόλα και στις πιθανότητες ανατροπής στη ρεβάνς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το αν είδε από τους παίκτες του όσα ήθελε: «Νομίζω πως και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ καλά. Εκείνοι είχαν περισσότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, εμείς είχαμε το πάνω χέρι στο δεύτερο. Στην καλή μας στιγμή ήρθε το πρώτο γκολ από μια αντεπίθεση και αμέσως το δεύτερο. Παρότι ελπίζαμε ότι θα ξαναμπούμε στο παιχνίδι τελικά δεν τα καταφέραμε».

Για την κατάσταση του Πιρόλα και πόσο άλλαξε το πλάνο του ο τραυματισμός του: «Ναι μας επηρέασε. Έγινε μια αναγκαστική αλλαγή. Εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα βγει ένας παίκτης, δύο ή κανένας. Ο Πιρόλα δεν ξέρουμε πως είναι. Δεν ξέρουμε αν έχει πάει σπίτι του ή κάπου αλλού για εξετάσεις. Ελπίζουμε να είναι καλά γιατί το χτύπημα φάνηκε αρκετά σοβαρό».

Για τη ρεβάνς στη Γερμανία: «Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πάμε να το προσπαθήσουμε. Θα πάμε να βρούμε ένα γκολ, μετά ένα δεύτερο. Θα είναι δύσκολο, απέναντι σε μια ομάδα που κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάμε να το προσπαθήσουμε».

Για το αν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει άλλο ένα θαύμα: «Μακάρι, το ελπίζω».