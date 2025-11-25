Μεντιλίμπαρ: «Να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό - Ελπίζουμε ότι η Ρεάλ δεν θα είναι η καλύτερη εκδοχή της» - Real.gr

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00) για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και στη συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το στίγμα του για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν να κάνουν το παιχνίδι τους με απόλυτη συγκέντρωση στο πλάνο τους ενώ δέχθηκε πάρα πολλές ερωτήσεις για την κατάσταση της Ρεάλ για την οποία ευχήθηκε να μην βρεθεί στην καλύτερή της μέρα.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για τις απουσίες της Ρεάλ: «Δεν έχει καμία σημασία ποιες είναι οι απουσίες της Ρεάλ. Οποιος και αν είναι μέσα, δεν πρόκειται να μας χαρίσει τίποτα. Ότι κερδίσουμε θα πρέπει να το κερδίσουμε από μόνοι μας».

Για την κατάσταση του Ολυμπιακού: «Είμαστε καλά, θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αυτό που πιστεύουμε. Κυρίως πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτές οι ομάδες έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και μπορούν να σε βλάψουν, όπως είδαμε στο παιχνίδι με την PSV. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να σε πληγώσουν. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 90 λεπτά για να μην τους δώσουμε την ευκαιρία».

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον τρόπο που θα παραταχθεί: «Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πως θα παίξει ο αντίπαλος. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε πως πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε το αυριανό παιχνίδι. Να είμαστε καλύτεροι σε κάποια σημεία, να είμαστε εμείς αυτοί που θα κάνουμε πιο σωστά τη δουλειά μας. Αν έχουμε πρώτοι την ευκαιρία να σκοράρουμε θα είναι καλό, γιατί θα μας δώσει αυτοπεποίθηση. Το κυριότερο που πρέπει να προσέξουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι και να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν το αυριανό παιχνίδι είναι ζωής ή θανάτου για τον Ολυμπιακό: «Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ζωή ή θάνατος. Αν κερδίσουμε θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να βρεθούμε στους 24, αλλιώς αν χάσουμε θα έχουμε λιγότερες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να είμαστε αυτοί που θα κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας».

Για το γεγονός ότι ο Εμπαπέ έχει να σκοράρει τρία παιχνίδια: «Αφού έχει σταματήσει, μακάρι να παραμείνει σταματημένος».

Για τον Βινίσιους και τον Τσάμπι: «Είναι φυσιολογικά να συμβαίνει σε μια ομάδα. Το λύνουν εσωτερικά μεταξύ τους. Ξέρουν πώς να το διευθετήσουν. Είναι φυσιολογικά πράγματα σε μια ομάδα. Λέτε ότι περνάει κρίσι, είναι πρώτοι στην Ισπανία. Ο Τσάμπι είναι ένα πολύ μεγάλος προπονητής και θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του πως την κάνει μέχρι τώρα».

Για την κριτική στον Τσάμπι: «Τον αμφισβητείτε εσείς ή αμφισβητείται από κάποιους άλλους; Αν υπάρχει τόσο αμφισβήτηση, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε».

Για τις νίκες απέναντι στη Ρεάλ: «Έχω κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης δύο φορές, όμως, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχω χάσει. Πάνω από 12 φορές. Όταν παίζει καλά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι η καλύτερη ομάδα, έχει κερδίσει το Τσάμπιονς Λιγκ τις περισσότερες φορές από όλους. Έχει τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να μας βλάψουν και να ελπίζουμε να μην κάνουν εκείνοι τη δουλειά τους τέλεια».

Για το γεγονός πως στην Ισπανία γράφουν ότι η Ρεάλ είναι σε κρίση: «Στη Ρεάλ συμβαίνει κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει σε εμάς. Αν δεν πάει καλά σε 2-3 παιχνίδια, αρχίζει η γκρίνια. Στον Ολυμπιακό νιώθουμε την ίδια πίεση. Όμως, όπως και εμείς, έτσι και αυτοί ξέρουν να διαχειριστούν την πίεση. Είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Μέσα στην ομάδα δεν θα νιώθουν την πίεση που λέμε εμείς. Δεν το βλέπουν τόσο μεγάλο πρόγραμμα. Είναι μέσα στους στόχους τους. Όλο αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει τη Ρεάλ. Εμείς πρέπει να είμαστε καλύτεροι και να ελπίζουμε ότι η Ρεάλ δεν θα είναι η καλύτερη εκδοχή της».

Για το γεγονός ότι τα περισσότερα παιχνίδια που έδωσε κόντρα στη Ρεάλ ήταν με μικρομεσαίες ομάδες, ενώ τώρα θα έχει την ευκαιρία να την αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις: «Η ιδέα του παιχνιδιού μου δεν έχει αλλάξει. Σε οποιαδήποτε ομάδα και αν ήμουν η ιδέα του παιχνιδιού μου ήταν ίδια. Αν την έχω κερδίσει τόσες λίγες φορές, είναι επειδή η Ρεάλ κερδίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων της. Να διατηρήσουμε τη νοοτροπία μας και να δείξουμε την ποιότητά μας ώστε να είμαστε εμείς αυτοί που θα κερδίσουμε το παιχνίδι».

Ποια είναι η σύγκριση ανάμεσα σε άλλες χρονιές της Ρεάλ και γενικά η σύγκριση της Ρεάλ του Αντσελότι με τον Τσάμπι: «Η Ρεάλ είναι πάντα μια κορυφαία ομάδα, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Το αν υπάρχει επιθυμία από όλους τους ποδοσφαιριστές να παίζουν, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Ρεάλ. Είναι δουλειά του προπονητή ποιος πρέπει να παίξει και ποιος όχι. Με τον Τσάμπι υπάρχουν περισσότεροι παίκτες που παίρνουν ευκαιρίες. Οι βασικές 11άδες της Ρεάλ αλλάζουν πιο πολύ σε σχέση με παλιά. Ο Τσάμπι δεν είχε πολύ χρόνο, για να αλλάξει πράγματα, αλλά σε γενικές γραμμές η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει μια σπουδαία ομάδα».

Πώς περιμένει τη Ρεάλ: «Η Ρεάλ έχει τους καλύτερους παίκτες και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να προσαρμοστούμε στο παιχνίδι της. Μπορεί να ξεκινήσει να παίζει ψηλά και άμεσα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο να πρέπει να αλλάξει τις τοποθετήσεις της. Εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει να προσαρμοστούμε. Αν μας πιέσουν ψηλά. Θα πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι και να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας».

Για την άμυνα της Ρεάλ: «Δεν έχει καμία σημασία ποιος θα παίξει. Όποιος και αν παίξει είναι παίκτης της Ρεάλ και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει αύριο μια άμυνα με 4 ή 5 αμυντικούς. Δεν μας απασχολεί, όμως, ποιοι θα είναι στην άμυνα, για εμάς θα είναι σίγουρα δύσκολο να τους ανοίξουμε».

Την ημέρα που βραβεύτηκε ως ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα είπε ότι προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι το νταμπλ και αν έχει αλλάξει κάτι από τότε: «Για εμάς το να παίζουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι μια επιβράβευση που πρέπει να απολαύσουμε. Δεν αλλάζει η προτεραιότητά μας, που είναι το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Πάμε να απολαύσουμε το Τσάμπιονς Λιγκ και να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται».

Πηγή: Filathlos.gr