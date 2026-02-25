Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από όλη την διαδρομή που κάναμε στο Champions League» - Real.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι άπαντες στον Ολυμπιακό θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι από την πορεία που διέγραψαν στο Champions League, η οποία έλαβε τέλος μετά και το 0-0 απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Νομίζω πως πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο σταθήκαμε πολύ καλά, νομίζω πώς πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από όλη την διαδρομή που κάναμε στο Champions League».

Για την απουσία του Ντάνιελ Ποντένσε: «Ο Ποντένσε έμεινε έξω γιατί χθες ένιωσε ενοχλήσεις στην προπόνηση και σήμερα δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει».

Για την μάχη του πρωταθλήματος: «Δεν θα είναι εύκολο, είμαστε τρεις ομάδες με μικρή διαφορά μεταξύ μας. Καμία φορά η δύναμη που σου δίνει το Champions League είναι καλύτερο από ένα διάλειμμα»