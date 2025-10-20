Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και η Μπαρτσελόνα να είναι σε κακή μέρα» - Real.gr

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για τον αυριανό σπουδαίο αγώνα της ομάδας του κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Τσάμπιονς Λιγκ.

«Πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να είναι η Μπαρτσελόνα σε κακή μέρα». Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος, μιλώντας σήμερα (20/10) σε Έλληνες και Ισπανούς δημοσιογράφους, ενόψει του αυριανού (21/10-19:45) αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο Μονζαουίκ, για την 3η αγωνιστική στη League phase του Champions League.

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε επίσης για:

Το παιχνίδι: «Δεν θα αλλάξει τίποτα για την ομάδα μας. Θα συνεχίσουμε με την νοοτροπία που δείξαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες για ένα γκολ. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να αμυνθούμε σωστά. Πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Την επιστροφή του στην Ισπανία: «Είναι πολύ όμορφο που γυρίζω στην πατρίδα μου και θα παίξουμε κόντρα σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Ελπίζω να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Πρέπει να είναι και η Μπαρτσελόνα σε κακή μέρα. Είμαι εδώ και για κάτι καλό και για κάτι κακό».

Τον Πέδρι: «Έχουμε πολλά διαφορετικά σενάρια για το αυριανό παιχνίδι. Δεν αφορούν μόνο στον Πέδρι. Στο επίπεδο που παίζει ο ίδιος είναι σαν ξεχνάμε τους υπόλοιπους παίκτες της Μπαρτσελόνα. Είναι οι πάσες που δίνει και αυτός που τρέχει περισσότερο».

Τα παιχνίδια του με την Μπαρτσελόνα: «Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Πριν 2-3 σεζόν είχα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα με τη Σεβίλλη και χάσαμε. Οσον αφορά στο αυριανό ματς, θα παίξουμε με πάθος και θέληση. Τις περισσότερες φορές απέναντι στη Μπαρτσελόνα ήταν στην ομαδάρα του Γκουαρντιόλα. Ερχόμαστε με τη θέληση. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι οι οπαδοί μας. Είναι εδώ για να μας βοηθήσουν και αυτό πρέπει να παλέψουμε και για εκείνους. Είναι αυτοί που μας δίνουν ώθηση».

Την Μπαρτσελόνα και την εικόνα της στα τελευταία παιχνίδια: «Νομίζω ότι ο τρόπος που παίζουν δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την αρχή της σεζόν ή την προηγούμενη. Πρέπει να αλλάξει ίσως κάποια πράγματα όσον αφορά στους παίκτες, γιατί έχει αρκετούς τραυματίες. Οι αυτοματισμοί που είχαν μπορεί να χαθούν. Θα προσπαθήσουν να έχουν κατοχή, να πιέσουν και να μην μας δώσουν ελευθερία. Η άμυνα επίσης να μην είναι πολύ ψηλά ή χαμηλά. Εμείς δεν θα αλλάξουμε την τακτική μας και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες όπως ο Γιαμάλ αλλά δεν είναι ο μόνος».

Τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου: «Έχει να κάνει με την ποιότητα της ομάδας, των παικτών και του προπονητή. Υπάρχουν αρκετές υποψήφιες ομάδες».

Εάν μίλησε με κάποιους με θητεία στη Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό: «Συνήθως δεν το κάνω αυτό. Σήμερα έχει τόσους τρόπους να μάθεις πως παίζει ο αντίπαλος. Θα μιλήσω με κάποιον που είναι φίλος μου. Υπάρχουν 40.000 τρόποι για να μάθεις έναν αντίπαλο. Μιλάω με τον Ερνέστο αλλά δεν θα ήταν χρήσιμο να τον ρωτήσω για τη Μπαρτσελόνα. Θα μιλάγαμε για τον Ολυμπιακό».

Τον Χάνσι Φλικ και την αποβολή του στο ματς με την Τζιρόνα: «Και εμένα με έχουν αποβάλλει. Με την ηλικία , όσο μεγαλώνεις, ηρεμείς. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δεν νομίζω να τον αποβάλλουν ξανά. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος».