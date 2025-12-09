Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περισσότερα γκολ, είναι νωρίς να μιλήσουμε για την πρόκριση» - Real.gr

Ο Βάσκος τεχνικός επεσήμανε ότι οι παίκτες του έκαναν ένα καλό παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας «καταιγιστική» την εμφάνισή τους ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η οποία θα μπορούσε να έχει αποφέρει και άλλα γκολ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:
Για τη νίκη και αν άξιζε κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός:
«Κάναμε ένα πολύ καλό ματς με ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος και ήμασταν απειλητικοί. Ήρθε το γκολ στο δεύτερο όπου ήμασταν καταιγιστικοί. Δεν μας απείλησε ο αντίπαλος ουμανιστικά. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα, αλλά πήραμε τους τρεις βαθμούς».
Για τον Χρήστο Μουζακίτη:
«Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον. Έγινε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλους. Ήταν μια συλλογική δουλειά από όλους».
Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί:
«Είναι νωρίς ακόμα για να ανησυχήσουμε. Ας περάσουν τα Χριστούγεννα και θα ανησυχήσουμε αργότερα».