Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περισσότερα γκολ, είναι νωρίς να μιλήσουμε για την πρόκριση» - Real.gr
20:03, 09/12/2025
Εμφανώς ικανοποιημένος από τη νίκη αλλά και την εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα και το 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα.

Ο Βάσκος τεχνικός επεσήμανε ότι οι παίκτες του έκαναν ένα καλό παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας «καταιγιστική» την εμφάνισή τους ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η οποία θα μπορούσε να έχει αποφέρει και άλλα γκολ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για τη νίκη και αν άξιζε κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός:

«Κάναμε ένα πολύ καλό ματς με ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος και ήμασταν απειλητικοί. Ήρθε το γκολ στο δεύτερο όπου ήμασταν καταιγιστικοί. Δεν μας απείλησε ο αντίπαλος ουμανιστικά. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα, αλλά πήραμε τους τρεις βαθμούς».

Για τον Χρήστο Μουζακίτη:

«Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον. Έγινε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλους. Ήταν μια συλλογική δουλειά από όλους».

Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί:

«Είναι νωρίς ακόμα για να ανησυχήσουμε. Ας περάσουν τα Χριστούγεννα και θα ανησυχήσουμε αργότερα».


 

 

 

 

