Μεντιλίμπαρ: Ξεκάθαρο το πέναλτι - Αυτά που έγιναν εδώ δεν προάγουν το ελληνικό ποδόσφαιρο - Real.gr

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπογράμμισε μετά το τέλος του μεγάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ πως το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων «ήταν ξεκάθαρο», ενώ αναφερόμενος στην ατμόσφαιρα του αγώνα τόνισε πως όσα συνέβησαν δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

-Για το ματς και την εικόνα των ερυθρόλευκων:

«Στο πρώτο μέρος ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, μετά το 1-0 πέσαμε λιγάκι. Στο τέλος ήρθε το πέναλτι, το οποίο ήταν ξεκάθαρο και δίκαια πήραμε το αποτέλεσμα».

-Για το τι του άρεσε και τι όχι:

«Μου άρεσε το πρώτο μέρος, εκτός από το πρώτο τέταρτο. Πατήσαμε αρκετά στον αντίπαλο γήπεδο, πιέσαμε και δημιουργήσαμε κίνδυνο. Σε αυτά τα λεπτά ήμασταν αρκετά καλύτεροι. Χθες με ρώτησες τι γνώμη έχω για τις τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και σου είπα ότι ανεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Σήμερα όλα όσα συνέβησαν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εξαιτίας των καπνογόνων ο αγώνας άργησε να ξεκινήσει για αρκετά λεπτά, μετά το γκολ ξανασταμάτησε, στο τέλος όσα έγιναν είναι άσχημα. Όσα βρέθηκαν γύρω μας ήταν άσχημα. Το ποδόσφαιρο δεν θα πάει έτσι μπροστά…».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ