Μέσι: «Είμαι ευτυχισμένος που ζω εδώ» - Real.gr

Ο Λιονέλ Μέσι επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Ιντερ Μαϊάμι, με τον διάσημο Αργεντινό να υπογράφει μέχρι το τέλος της σεζόν του 2028. Ο 38χρονος Μέσι παίζει για την ομάδα των ΗΠΑ από τα μέσα του 2023 και έχει σκοράρει 71 γκολ σε 82 αγώνες.

«Πάντα έλεγα ότι η απόφασή μου θα εξαρτιόταν από το πώς θα είμαι μέρα με τη μέρα και στο πώς αισθάνομαι σωματικά και πνευματικά για να συνεχίσω να παίζω και να συνεχίσω να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Και η αλήθεια είναι πως αισθάνθηκα πολύ καλά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, είμαι ευτυχισμένος που ζω στο Μαϊάμι όπως και η οικογένειά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός σούπερ σταρ.

Ο Μέσι παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους Τζόρντι Άλμπα, Σέρχιο Μπουσκέτς και Λουίς Σουάρες. Οι τέσσερις γνωρίζονται από την εποχή που ήταν μαζί στην Μπαρτσελόνα. Ο Άλμπα (36 ετών) και ο Μπουσκέτς (37) θα τερματίσουν την καριέρα τους μετά από αυτή τη σεζόν στο MLS στο τέλος Δεκεμβρίου, ενώ ο Σουάρες (38) αναμένεται κι αυτός να υπογράψει νέο συμβόλαιο.