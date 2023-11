Μέσι: Γράψαμε ιστορία, αλλά σημαδεύτηκε από επεισόδια των Βραζιλιάνων προς εμάς πάλι - Το επεισόδιο με τον Ροντρίγκο - ΒΙΝΤΕΟ

«Είδαμε πως η αστυνομία χτυπούσε ανθρώπους και είχαμε τις οικογένειές μας εκεί. Συνέβει το ίδιο και στον τελικό του Libertadores (σ.σ. Φλουμινένσε - Μπόκα). Συγκεντρώνονται περισσότερο στο να δέρνουν παρά στο παιχνίδι γενικά. Είμαστε μία οικογένεια για αυτό πήραμε την απόφαση να παίξουμε όταν ηρεμήσουν τα πράγματα.

Σήμερα γράψαμε ιστορία, όμως είναι σημαντικό να πούμε πως ακόμα μία φορά σημαδεύτηκε από καταπίεση των Αργεντίνων από τους Βραζιλιάνους. Αυτό είναι τρέλα, δε μπορούμε να το ανεχτούμε, θα σταματήσει!»

Ωστόσο τα νεύρα δεν έλειψαν και από τους παίκτες μέσα στο γήπεδο την ώρα της αναμέτρησης και είναι χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο με πρωταγωνιστές τον Ροντρίγκο και τον Λιονέλ Μέσι.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί ο άσος της Ρεάλ φέρεται να αποκαλεί «δειλούς» τον αργεντινό σούπερ σταρ και τους συμπαίκτες του στην «Αμπλισελέστε» για να λάβει την απάντηση: «Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές, γιατί είμαστε δειλοί; Πρόσεχε το στόμα σου».

The dialogue between Messi and Rodrygo.

???? Rodrygo to Messi after Argentine team came out from the locker room: “You cowards.”

???? Lionel Messi: “We are the World Champions, why are we cowards? Look at your mouth.”

