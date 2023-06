Μέσι: Το υπερπολυτελές διαμέρισμά του στο Μαϊάμι

Lionel Messi bought his £7million luxury apartment in Miami way before confirming his move. pic.twitter.com/fDj18ufq8s

Ο Μέσι, η γυναίκα του και τα τρία του παιδιά, πρόκειται να μείνου σε ένα υπερπολυτελές διαμέρισμα αξίας 8,4 εκατ. ευρώ, που διαθέτει αρκετούς ανελκυστήρες σχεδιασμένους για να χωρούν τα αυτοκίνητα των κατοίκων.

Lionel Messi purchased an apartment in the Porsche Design Tower in Miami during 2020, at a cost of $9 million.???????????? pic.twitter.com/aPVTn9eds8