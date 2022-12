Μέσι: Ζούμε μια τρέλα - H εκπληκτική του ενέργεια στο 3ο γκολ της Αργεντινής από απόσταση αναπνοής - ΒΙΝΤΕΟ

Αναλυτικά ο 35χρονος ηγέτης της Αργεντινής δήλωσε:

«Πολλά πέρασαν από το μυαλό μου με το τελευταίο σφύριγμα. Είναι πολύ συναρπαστικό να το βλέπουμε όλο αυτό, τον κόσμο, τις οικογένειες. Όλο το Μουντιάλ έχει υπάρξει καταπληκτικό, όσα ζήσαμε. Τώρα θα πάμε στο τελευταίο παιχνίδι, που είναι αυτό που θέλαμε.

Με συγκινεί το να βλέπω αυτόν τον κόσμο. Αυτήν την οικογένεια να μας ακολουθεί. Πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Απολαμβάνουμε το τώρα. Έχουμε πάει πιο μακριά απ' ότι είχαμε σκεφτεί. Ζητήσαμε από τον κόσμο να μας εμπιστευθεί γιατί ξέρουμε ποιοι είμαστε. Την οικογένειά μου σκέφτομαι γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα. Τώρα θα ζήσουμε ακόμα μία μοναδική στιγμή.

Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερό μου Μουντιάλ ή όχι. Πάντως, το απολαμβάνω. Είμαστε αισιόδοξοι πως αυτό το γκρουπ μπορεί να τα καταφέρει.

Έχουμε βιώσει δύσκολες καταστάσεις και άλλες πολύ καλές. Σήμερα ζούμε κάτι απίστευτο. Μια τρέλα. Το απολαμβάνω μαζί με όλο τον κόσμο, όλους τους Αργεντινούς στην πατρίδα μας. Φαντάζομαι πως πρέπει να επικρατεί κι εκεί τρέλα».

Η εκπληκτική ενέργεια του Μέσι στο τρίτο γκολ της Αργεντινής από απόσταση... αναπνοής!

Σε viral εξελίσσεται το βίντεο από κοντινή λήψη της ενέργειας του Λιονέλ Μέσι στο 3-0 της Αργεντινής επί της Κροατίας. Οπαδός της Αργεντινής που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τον αγωνιστικό χώρο, είχε την έμπνευση να τραβήξει βίντεο την συγκεκριμένη φάση και φυσικά όταν το μοιράστηκε στα social media έκανε θραύση.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αφού δίνει μια ιδιαίτερη οπτική της έτσι κι αλλιώς απίθανης ατομικής ενέργειας του Μέσι.

by far the best video i’ve ever taken #messipic.twitter.com/vJglh088Dr