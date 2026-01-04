Μετά τη Λίβερπουλ, η Λιντς «έκοψε» δύο βαθμούς και από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Real.gr

Άλλο ένα πολύ σημαντικό βαθμό στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού απέσπασε σήμερα (4/1) η Λιντς.

Μετά το 0-0 στο «Ανφιλντ» απέναντι στη Λίβερπουλ, τα «παγώνια» κατάφεραν να μην ηττηθούν ούτε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ελαντ Ρόουντ» με το τελικό 1-1 να φέρνει τους γηπεδούχους στο +8 από την 18η Γουέστ Χαμ.

Μετά τη «σφαλιάρα» από τη Γουλβς στο «Ολντ Τράφορντ» (1-1), οι «κόκκινοι διάβολοι»… πέταξαν άλλους δύο υπερπολύτιμους βαθμούς στο κυνήγι του Champions League της επόμενης περιόδου. Το σημερινό αποτέλεσμα βάζει επιπλέον πίεση στον Ρούμπεν Αμορίμ και στους παίκτες του, που καλούνται γι’ άλλη μια φορά να βρουν τον τρόπο για να… γυρίσουν την εις βάρος τους κατάσταση.