Μετά τις νέες βολές κατά Ερντογάν ο Καντέρ δέχεται απειλητικά μηνύματα: «Έλληνα μπ@@ταρδ@ θα σε σκοτώσουμε»

«Θα σε σκοτώσω που... γιε, Έλληνα μπ@@ταρδ@. Που.. γιε, θα σε μαχαιρώσω, θα σε δέσω και θα σε πετάξω στη θάλασσα» και «Θα πεθάνεις Ενές και σε πετάξουμε στα γουρούνια», ήταν 2 από τα μηνύματα που ανέβασε.

Fascist Erdogan using his goons to keep sending me Death Threats.

This is ONLY some of the thousands of Death Threats I get every day.

I will NOT stop until every innocent soul in Turkish prisons is set free.

I’m in your head you tyrant @RTErdogan ?? RENT FREE pic.twitter.com/yKN15cuzGI