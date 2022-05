Μεταγραφική βόμβα: Η Μάντσεστερ Σίτι έδωσε 100 εκατ. ευρώ για τον Χάλαντ

Μια μεταγραφή αξίας 100 εκατ. ευρώ, αφού οι «πολίτες» ενεργοποίησαν τη ρήτρα του Χάλαντ, η οποία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με το μπόνους υπογραφής και την προμήθεια των ατζέντηδων θα φτάσει το παραπάνω ποσό.

Ο Χάλαντ θα λαμβάνει περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, όσα περίπου παίρνει και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε και έτσι θα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι. Το deal είχε μπει στην τελική του ευθεία τις τελευταίες ώρες με τον Νορβηγό να έχει περάσει ιατρικά της Βρυξέλλες τη Δευτέρα (9/5).

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.