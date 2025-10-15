Μεταγραφικό μπαμ από τον Παναθηναϊκό - Παίρνει «πακέτο» Τεττέη και Παντελίδη από την Κηφισιά - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο «μπαμ» το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) ολοκληρώνοντας τη (διπλή) μεταγραφή των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά.

Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, κάνοντας αρκετές ομάδες να ασχολούνται με την περίπτωση τους. Ωστόσο στην κούρσα που μπήκαν οι «Big 4», ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που κόβει πρώτος το νήμα με τους “πράσινους” να συμφωνούν με την Κηφισιά για την απόκτηση των δύο ποδοσφαιριστών. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το αν το “τριφύλλι” θα προχωρήσει στην μεταγραφή των δύο παικτών από τον Ιανουάριο ή οι δύο παίκτες θα γίνουν κάτοικοι Κορωπί το καλοκαίρι, με το πιθανότερο σενάριο να είναι να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό από τον Ιανουάριο ο Τεττέη και ο Παντελίδης το καλοκαίρι.

Να τονίσουμε πως για τον Ανδρέα Τεττέη (που το πραγματικό του όνομα είναι Τέτε) είχαν ενδιαφερθεί εκτός από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες και σύλλογοι από το εξωτερικό, ωστόσο οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού κινήθηκαν γρηγορότερα και έκοψαν πρώτοι το νήμα. Το έτερο μεταγραφικό απόκτημα των “πρασίνων” ο Παύλος Παντελίδης αποτελεί προϊόν της ακαδημίας του “τριφυλλιού”, με τον ίδιο να είχε δηλώσει μετά το ματς κόντρα στους “πράσινους” πως έκλαιγε όταν είχε φύγει από την ομάδα, με τον διεθνή εξτρέμ να επιστρέφει στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.