Μια ιδιαίτερη στιγμή του ποδοσφαίρου

Ο 12χρονος Ντάιρ γεννήθηκε με μια σπανιότατη πάθηση, που ονομάζεται σύνδρομο Crommelin. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει χέρια από τους αγκώνες και κάτω και λείπει το μηριαίο οστό και στα δύο πόδια και γι' αυτό θα μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο για όλη του τη ζωή. Ο Ντάιρ έχει ένα μεγάλο πάθος: τη Λίβερπουλ.

Ο Ντάιρ δηλώνει ότι η Λίβερπουλ «είναι η ζωή μου» και «ο καλύτερος φίλος μου» και προσθέτει: «Σημαίνει απολύτως τα πάντα. Δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια. Είναι απλώς μια πλήρης απόδραση. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να αγαπώ περισσότερο από τη Λίβερπουλ» είπε για την αγαπημένη του ομάδα.

Μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν είχε δει ποτέ από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Μέχρι που βρέθηκε για πρώτη φορά στο Άνφιλντ κάνοντας πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής. Μάλιστα, τη στιγμή που άκουσε το περίφημο «You'll never walk alone» από την εξέδρα των φανατικών οπαδών της Λίβερπουλ, ο νεαρός λύγισε και ξέσπασε σε λυγμούς και μετά βίας μπόρεσε να τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι.

Το συγκεκριμένο video με τον μικρό Ντάιρ να λυγίζει έγινε viral και το παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι. Ανάμεσά τους και ο Γιούργκεν Κλοπ. Ήταν η σειρά του να συγκινηθεί. Ο Γερμανός προπονητής των Reds, αρχικά έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στον Ντάιρ λέγοντας του ότι ο ίδιος και οι παίκτες του είδαν το βίντεο και το λάτρεψαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσε τον δακρυσμένο Ντάιρ και την οικογένειά του να παρακολουθήσουν έναν αγώνα στο Άνφιλντ. Και τι τύχη; Ο Ντάιρ παρακολούθησε από κοντά την επική ανατροπή της Λίβερπουλ επί της Φούλαμ με 4-3...

Όμως δεν έμειναν εκεί οι εκπλήξεις, καθώς ο Ντάιρ βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ προσκεκλημένος του Κλοπ. Οι δυο τους μίλησαν για λίγη ώρα για τα συναισθήματα που προκαλεί το ποδόσφαιρο και στη συνέχεια ο Κλοπ ανέλαβε να τον ξεναγήσει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Ο Ντίας και ο Νούνιες μπήκαν στο δωμάτιο για να του δωρίσουν μία φανέλα, ενώ στη συνέχεια ο Κλοπ του έδειξε τα τρόπαια της ομάδας, ενώ τον πήγε στους χώρους όπου βρίσκονταν οι παίκτες της Λίβερπουλ. Η τελευταία έκπληξη για τον μικρό Ντάιρ ήταν η έλευση του Μοχάμεντ Σαλάχ, του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή. Η συγκίνηση και τα έντονα συναισθήματα του Ντάιρ καθόλη τη διάρκεια του εννιάλεπτου βίντεο είναι εμφανή. Άλλα όπως του λέει κι ο Κλοπ προς το τέλος της συνάντησής τους: «Ζωή χωρίς συναισθήματα, φαντάσου το. Πόσο βαρετή θα ήταν!».

Δείτε το βίντεο:

An emotional way to start your Christmas ??

Here’s Dáire’s story… and a special day he’ll never forget ?? pic.twitter.com/NNDIjbcLAp