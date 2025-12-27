Μιχάλης Ζαμπίδης: Ξανά στα ρινγκ δέκα χρόνια μετά – Το βίντεο της ανακοίνωσής του - Real.gr

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε την επιστροφή του στα ρινγκ, σχεδόν μετά δέκα χρόνια απουσίας, με τη φράση, «ο θρύλος ξυπνά».

Ο 45χρονος πλέον Μάικ Ζαμπίδης, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ο απόλυτος θρύλος (GOAT) της ελληνικής μαχητικής σκηνής, ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Comeback», γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να επιστρέψει στην ενεργό δράση, ενώ στο τέλος πρόσθεσε ένα μυστηριώδες «…μείνετε συντονισμένοι…».

Υπενθυμίζεται ότι ο Iron Mike είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στο kickboxing το 2015 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Στιβ Μόξον από την Αυστραλία, με το κοινό να τον αποθεώνει. Αργότερα, το 2019, δοκίμασε τη δύναμή του στην πυγμαχία στη Γερμανία, με ακόμα μια νίκη να προστίθεται στο βιογραφικό του.