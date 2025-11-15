Quantcast
Μιλγουόκι Μπακς: Ο Γιάννης πήρε... ρεβάνς από τους Χόρνετς - Real.gr
real player

Μιλγουόκι Μπακς: Ο Γιάννης πήρε… ρεβάνς από τους Χόρνετς

10:00, 15/11/2025
Μιλγουόκι Μπακς: Ο Γιάννης πήρε… ρεβάνς από τους Χόρνετς

Ο Μάιλς Τέρνερ ευστόχησε σε τρίποντο με την έναρξη της παράτασης, δίνοντας το… σύνθημα στους γηπεδούχους, Μιλγουόκι Μπακς για να φθάσουν στην νίκη επί των Σάρλοτ Χόρνετς με 147-134, σε αγώνα για τον Γ` όμιλο του NBA Cup East.

Τα «ελάφια» που δεν προηγήθηκαν ποτέ με διαφορά μεγαλύτερη από επτά πόντους στην κανονική διάρκεια, νίκησαν τους Χόρνετς με 18-5 στην παράταση, βελτιώνοντας το σκορ τους σε 2-0 και παραμένοντας η μόνη αήττητη ομάδα στον όμιλο, ενώ η ομάδα της Σάρλοτ είναι η μόνη ομάδα με δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο Μάιλς Μπρίτζες… απάντησε στο τρίποντο του Τέρνερ με ένα floater πριν ο Τέρνερ ευστοχήσει σε ακόμη ένα τρίποντο για ν’ αρχίσει ένα σερί 8-0 που έληξε με τον Κάιλ Κούζμα να ευστοχεί σε τρίποντο για να διευρύνει το προβάδισμα των Μπακς στο 140-131 με 1:49 να απομένουν για την λήξη. Αυτή, ήταν η πρώτη φορά που οι ομάδες είχαν διαφορά μεγαλύτερη των έξι πόντων από τότε που οι Χόρνετς προηγήθηκαν με 78-69 στην τρίτη περίοδο.

Ο Μπρίτζες πέτυχε ένα τρίποντο για να τερματίσει το σερί των Μπακς και οι δύο ομάδες είχαν στην συνέχεια εναλλάξ την ανούσια κατοχή της μπάλας, πριν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκοράρει συνεχόμενα για να εδραιώσει την νίκη.

Ο Ελληνας άσος, ο οποίος έχασε τον προηγούμενο αγώνα των Μπακς με τους Χόρνετς (σ.σ. την Τετάρτη) λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 18 ασίστ κι’ επτά ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, ήταν ο Κούζμα με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ράϊαν Ρόλινς πέτυχε 20 πόντους, ο Τέρνερ 18 πόντους και ο Εϊ Τζέϊ Γκριν 13, ενώ σημαντική βοήθεια προσέφεραν οι Πόρτις (12π.), Αντονι (10π.) και Χάρις (10π.).

Οσον αφορά στους φιλοξενούμενους, ο Μπρίτζες και ο πρωτοεμφανιζόμενος, Κον Κνούπελ, σημείωσαν από 32 πόντους, ενώ ο ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος έχασε τους προηγούμενους πέντε αγώνες λόγω τραυματισμού στον δεξιό αστράγαλο, τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 10 ασίστ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ανακρίτριας στοιχεία για επτά πρόσωπα

Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ανακρίτριας στοιχεία για επτά πρόσωπα

10:19 15/11
Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους συνταξιούχους - Πώς θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους

Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους συνταξιούχους - Πώς θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους

08:15 15/11
Ανοιξιάτικος ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Πότε ξεκινάει νέος γύρος βροχοπτώσεων

Ανοιξιάτικος ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Πότε ξεκινάει νέος γύρος βροχοπτώσεων

07:45 15/11
Επέτειος Πολυτεχνείου: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Επέτειος Πολυτεχνείου: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

09:00 15/11
Τροχαίο στην Υλίκη: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες - Έξι άτομα στο νοσοκομείο - ΕΙΚΟΝΕΣ

Τροχαίο στην Υλίκη: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες - Έξι άτομα στο νοσοκομείο - ΕΙΚΟΝΕΣ

09:45 15/11
Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο - Δημογλίδου: «Δεν αποκλείεται να υπάρχει ανήλικος ανάμεσα στους δράστες»

Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο - Δημογλίδου: «Δεν αποκλείεται να υπάρχει ανήλικος ανάμεσα στους δράστες»

08:45 15/11
Φως στο Τούνελ: Θρίλερ με την εξαφάνιση γυναίκας από τη Ρευματιά Μεσσηνίας το 2021 - Τα ερωτήματα που παραμένουν και οι μαρτυρίες

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ με την εξαφάνιση γυναίκας από τη Ρευματιά Μεσσηνίας το 2021 - Τα ερωτήματα που παραμένουν και οι μαρτυρίες

07:20 15/11
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου – Η μέρα φέρνει ζεστασιά και καλή διάθεση

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου – Η μέρα φέρνει ζεστασιά και καλή διάθεση

10:30 15/11

Ροή Ειδήσεων

Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται να έχει φέτος η γρίπη - Καμπανάκι για έγκαιρο εμβολιασμό

Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται να έχει φέτος η γρίπη - Καμπανάκι για έγκαιρο εμβολιασμό

10:45 15/11
Μαρινάκης για την αναβάθμιση από τον Fitch: «H Ελλάδα βελτιώνεται και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο» - Τι είπε για Τσίπρα και ΟΠΕΚΕΠΕ

Μαρινάκης για την αναβάθμιση από τον Fitch: «H Ελλάδα βελτιώνεται και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο» - Τι είπε για Τσίπρα και ΟΠΕΚΕΠΕ

10:40 15/11
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου – Η μέρα φέρνει ζεστασιά και καλή διάθεση

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου – Η μέρα φέρνει ζεστασιά και καλή διάθεση

10:30 15/11
Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ανακρίτριας στοιχεία για επτά πρόσωπα

Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ανακρίτριας στοιχεία για επτά πρόσωπα

10:19 15/11
Αυστραλία: Θα ζητήσει στη σύνοδο κορυφής για το κλίμα στη Βραζιλία, να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο της COP31

Αυστραλία: Θα ζητήσει στη σύνοδο κορυφής για το κλίμα στη Βραζιλία, να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο της COP31

10:15 15/11
Μιλγουόκι Μπακς: Ο Γιάννης πήρε... ρεβάνς από τους Χόρνετς

Μιλγουόκι Μπακς: Ο Γιάννης πήρε... ρεβάνς από τους Χόρνετς

10:00 15/11
Τροχαίο στην Υλίκη: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες - Έξι άτομα στο νοσοκομείο - ΕΙΚΟΝΕΣ

Τροχαίο στην Υλίκη: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες - Έξι άτομα στο νοσοκομείο - ΕΙΚΟΝΕΣ

09:45 15/11
Δένδιας, Κεραμέως, Δημητριάδης και πολλοί βουλευτές στο καζάνι του Σταυρού Παπασωτηρίου στη Φλώρινα - ΕΙΚΟΝΕΣ

Δένδιας, Κεραμέως, Δημητριάδης και πολλοί βουλευτές στο καζάνι του Σταυρού Παπασωτηρίου στη Φλώρινα - ΕΙΚΟΝΕΣ

09:19 15/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved